Cyberaanval treft een op vijf Nederlandse bedrijven

Dat blijkt maandag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar incidenten met ICT.

In de helft van de gevallen moesten bedrijven kosten maken om de schade na een aanval van buitenaf te verhelpen. Het ging dan vooral om uitval of vernietiging van data. Onthulling van gegevens door cybercriminelen komt minder vaak voor en kost bedrijven in materieel opzicht ook meestal niets.

Bedrijven in de financiële sector en de energiesector zijn het gevoeligst voor cyberaanvallen.

Andere incidenten

Het CBS keek ook naar problemen met ICT in algemene zin. Bij ongeveer de helft van de bedrijven ging het in 2016 wel eens mis en in de helft van de gevallen bracht dat kosten met zich mee.

Het gaat meestal om storingen in de hard- of software. Al dan niet opzettelijk onthullen van gegevens door personeel komt slechts incidenteel voor.

Horeca

De horeca heeft relatief weinig last van ICT-storingen (33 procent van de bedrijven) en de gezondheids- en welzijnssector juist vaak (57 procent).

Hoe groter een bedrijf is, hoe groter de kans dat de computers uitvallen. Bij drie kwart van de bedrijven met meer dan vijfhonderd werknemers moest de storingsmonteur in 2016 minstens een keer aan de bak. Bij bedrijven met tien tot twintig werknemers was dat maar 43 procent.