Helft kledingwinkels Piet Zoomers gaat naar Van Uffelen

NUzakelijk: Tips en achtergronden Jop van de Graaf (SLA): 'Het was meteen gigadruk' Met de opening van een twaalfde SLA gaat het Jop van de Graaf (33), medeoprichter van de vier jaar oude saladebar, aardig voor de wind. Groeien was in eerste instantie niet ons plan, zegt hij in gesprek met NUzakelijk. "Maar het was meteen gigadruk in de eerste winkel."