Miljoeneninvestering voor maker duurzame telefoons Fairphone

Het geld is afkomstig van onder meer de sociale investeerder Pymwymic en de stichting DOEN, maakt Fairphone donderdag bekend.

Fairphone wil de hele productieketen van zijn telefoons duurzaam en sociaal rechtvaardig maken. Dat betekent dat de producten lang mee moeten gaan, makkelijk te repareren zijn en dat ze gemaakt zijn van herbruikbaar materiaal.

Verder moeten de telefoons gemaakt zijn onder goede werkomstandigheden tegen een eerlijke beloning. Om dat te bereiken en te controleren, werkt Fairphone samen met verschillende ngo's in landen zoals China.

Doel

Het uiteindelijke doel van het bedrijf is om de productieketen in hele branche te veranderen. Sinds de oprichting in 2013 heeft Fairphone twee generaties eerlijke smartphones gemaakt. Volgens het bedrijf worden die door 135.000 mensen gebruikt.

Fairphone zegt dat de investering een mijlpaal vormt in de geschiedenis van het bedrijf. Met het geld kunnen "radicale vernieuwingen worden bereikt op het gebied van ethiek en duurzaamheid".

Betere wereld

Pymwymic (Put Your Money Where Your Meaning Is Community) investeert sinds ruim twintig jaar in bedrijven die zich inzetten voor een betere wereld. In die periode heeft de organisatie ruim 50 miljoen euro gestoken in zestig kleinere bedrijven.

Stichting DOEN, een afsplitsing van de Postcode Loterij, heeft een vergelijkbare doelstelling. DOEN ondersteunde Fairphone in 2013 al tijdens de opstart van het bedrijf.