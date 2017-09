Yoko Ono maakt einde aan verkoop John Lemon-limonade

Het Poolse concern is, volgens de Britse krant The Guardian, met Ono overeengekomen de naam te veranderen naar On Lemon. Tegen het einde van oktober moeten alle flessen met het merk John Lemon zijn verkocht.

Volgens de advocaten van Ono maakt het Poolse concern inbreuk op het copyright van John Lennon. Het Poolse familiebedrijf claimde juist niet te willen profiteren van de naamsbekendheid van de Beatles-zanger.

Maar de juridische experts van Ono haalden aan dat op de Facebook-pagina van John Lemon Ireland bijvoorbeeld een muurschildering te zien was van Lennon die een paar citroenen vasthield. Verder werd er ook geadverteerd met de bekende tekst "Let It Be", naast een afbeelding van een typische ronde bril die Lennon droeg.

Het merk John Lemon werd in 2014 geregistreerd door de Poolse fabrikant. Het Poolse familiebedrijf verkoopt de limonade in veertien landen in Europa.

De Britse distributeur van John Lemon zegt tegen de East London Advertiser dat ze hebben geschikt omdat ze het niet durfden op te nemen tegen het juridische team van Ono. "Alle betrokkenen bij dit product zijn startups en we konden het niet opnemen tegen iemand die vele miljoenen waard is."