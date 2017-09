Nederlands avocadorestaurant krijgt miljoenen om grens over te gaan

In maart dit jaar heeft The Avocado Show een restaurant in Amsterdam geopend. De onderneming is nu van plan om in "toonaangevende wereldsteden" restaurants te openen, maakt The Avocado Show dinsdag bekend.

Via een licentiesysteem worden op "zeer korte termijn" in Europa nieuwe restaurants geopend. De oprichters zijn in gesprek met ondernemers in verschillende Europese hoofdsteden. Ze zijn ook benaderd door partijen in Canada, Bangkok, Australië en Dubai.

Interesse

"Nog voor de opening stroomden er al meer dan tachtig franchiseaanvragen binnen en inmiddels staat de teller op ruim honderdvijftig geïnteresseerde partijen vanuit de hele wereld", stelt oprichter Julien Zaal.

De rest van het geld wordt gebruikt om een avocadoproductenlijn op te zetten. Deze lijn met onder meer T-shirts, paraplu's, avocadoboter, cosmetica en petjes wordt volgend jaar verwacht.

Investeerders

Het investeringsbedrijf Orange Wings van avocadohandelaar Shawn Harris en haar zakenpartner Adrielle Dankier zit achter de investering.

"Twee vrienden en avocadofans wilden een eigen zaakje openen in de Pijp. Een maand later kwamen ze de grootste avocadohandelaar ter wereld tegen", zegt medeoprichter en bedenker van The Avocado Show Ron Simpson.

"Dat 'eigen zaakje' gaat nu, dankzij het partnerschap met Shawn Harris en deze investering, de hele wereld over."