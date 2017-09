Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

De Amsterdam Capital Week gaat maandag van start. Vijf dagen lang staat Amsterdam in het teken van financiering. Drieduizend startups en scale-ups vanuit heel Europa kunnen op verschillende locaties in de stad in gesprek gaan met de meer dan vijhonderd investeerders die het evenement zullen bezoeken. Daarnaast zijn er topondernemers en experts aanwezig.

Op dezelfde dag is de aftrap van de nieuwe editie van het festival Startupfest Europe. Het thema is dit jaar ​Global Challenges, Startups Solution. Startupfest duurt tot en met donderdag.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert dinsdag cijfers over de handel in hightechproducten in 2016. Welke hightechproducten - zoals smartphones, computers en kantoormachines - worden in Nederland eigenlijk het meeste ingevoerd en doorgevoerd?

Ook komt het statistiekbureau met de internationaliseringmonitor over het derde kwartaal.

Cybersecurity

Op woensdag ontmoeten 45 van de meest innovatieve Britse en Nederlandse cybersecurity-bedrijven elkaar om hun kennis en producten te demonstreren. Dit in het kader van de Cyber Security Week, die van 25 tot en met 29 september plaatsvindt in Den Haag.

Tijdens de opening van deze week wordt onder meer het rapport Cyber Value at Risk overhandigd aan Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken. In dit rapport is de economische schade van cybercriminaliteit voor Nederland berekend.

Wie de Topvrouw van het Jaar 2017 is, zal donderdag duidelijk worden. Dan wordt de winnares van dit jaar bekendgemaakt in De Hallen Studio's in Amsterdam. Het thema is dit jaar duurzaamheid.

De strijd gaat tussen Ingrid de Graaf van Aegon Nederland, Petra van Hoeken van de Rabobank en Marjan Rintel van de Nederlandse Spoorwegen. In 2016 werd Ingrid Thijssen van Alliander uitgeroepen tot topvrouw van het jaar.

Rentederivaten

Verder is er zaterdag nog een belangrijke deadline voor mkb'ers die na 1 januari 2005 een rentederivaat hebben afgesloten. De ondernemers kunnen uiterlijk 30 september bij hun bank aankloppen voor een mogelijke compensatie.

De groep met een rentederivaat dat oorspronlijk tot na 1 april 2011 zou lopen, maar toch voor die datum is beëindigd, worden niet door hun bank benaderd. Zij moeten zelf contact opnemen. Na zaterdag is de bank niet verplicht hun verzoek in behandeling te nemen.

Aanbieders van online tickets moeten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vanaf zondag duidelijker zijn over hun prijzen. Extra kosten die onvermijdbaar zijn, moeten in de basisprijs worden opgenomen.

Nu komen er tijdens het boekingsproces nog te vaak verplichte kosten bij voor de consument. De uiteindelijke ticketprijs kan hierdoor wel tot 20 procent hoger uitvallen dan aan het begin wordt vermeld.

Prinsjesdag

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag. Het was niet bijster spannend dit keer, omdat het demissionaire kabinet niet geacht werd grote wijzigingen in het beleid aan te kondigen. Wel komt er 435 miljoen euro extra beschikbaar voor de verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg en is er 270 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor de verhoging van salarissen van basisschoolleraren.

Ook liet het kabinet weten 2,5 miljard euro opzij te zetten voor ondernemers die hun activiteiten willen uitbreiden in het buitenland of op zoek zijn naar financiering voor investeringen in Nederland. Dit moet via een speciaal op te richten loket dat partner wordt voor ondernemers.

En woensdag doken we in het management van bedrijven. Een goede organisatie met een sterk management zou geen langdurig competitief voordeel opleveren, leren MBA-studenten op universiteiten. Maar een groep onderzoekers bestrijdt deze theorie nu.

Ondernemingen met een sterk presterend management behalen meer winst, groeien sneller en leggen minder snel het loodje, concludeerden zij. We hebben dan ook vier tips voor het verbeteren van het management van je bedrijf op een rij gezet.