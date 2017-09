Bedrijfsuitjes: 'Helikopters zijn nu hot'

NUzakelijk vraagt aan Paul de Ridder, eigenaar van Bedrijfsuitjes.nl, wat de laatste trends zijn en waar bedrijven op moeten letten.

"Wat op dit moment hot is, is met een helikopter een programma doen", vertelt De Ridder. "Je maakt een rondvlucht met een helikopter. Dat gaat allemaal redelijk speedy, dus je bent een paar minuutjes in de lucht."

"Hier kunnen ook allerlei spelvarianten bij bedacht worden en het wordt ook gecombineerd met gemotoriseerde activiteiten zoals bijvoorbeeld segway-rijden of slipcursussen." Voor een helikoptervlucht wordt zo'n 69 euro betaald, hoewel dit kan afwijken. Nadeel is dat een team dan maar even op weg is.

Gemiddeld kost een gemotoriseerd uitje zo'n 50 tot 75 euro, inclusief diner, vertelt De Ridder. Volgens de site-eigenaar, die twintig jaar geleden Bedrijfsuitje.nl oprichtte, zijn uitjes de laatste jaren niet duurder geworden.

Crisis

Na de crisis werden bedrijfsuitjes toch een stuk minder populair. De Ridder zag het bezoek naar zijn site met 20 procent dalen. Belangrijk was ook de invoering van de werkkostenregeling. Hierdoor worden activiteiten buiten het terrein van het bedrijf volledig belast als vrije ruimte onder de werkkostenregeling.

"De werkkostenregeling en de crisis hebben er wel voor gezorgd dat toch de klad er een beetje in kwam. En er waren de laatste jaren natuurlijk ook veel ontslagen. Er waren dus minder mensen om deel te nemen en anderzijds waren er misschien ook wel minder vieringsmomenten." Anderhalf jaar terug begon het aantal bezoekers op de site van De Ridder en de boekingen weer op te leven.

De populairste bedrijfsuitjes zijn onder andere spelprogramma's van tv zoals Expeditie Robinson of Wie is de Mol?. Deelnemers moeten dan bijvoorbeeld opdrachten doen terwijl, net zoals op tv, een of meerdere deelnemers stiekem de uitvoering moet saboteren.

Innovatie

De laatste 'innovatie' is virtual reality die ook gecombineerd kan worden met andere activiteiten. Zo wordt er binnenkort virtual reality-ervaring aangeboden tijdens een diner. "Dan heb je zo'n bril op en ga je een spel spelen. Het leuke daaraan is dat je met virtual reality ook een spelletje kan spelen met een buurman die verderop zit."

Deelnemers moeten bijvoorbeeld een virtuele bom ontmantelen en daarvoor samenwerken. Collega's zonder bril hebben dan een handleiding en moeten aanwijzingen geven. "Voor veel mensen is het nieuw en ik denk dat het daarom bijzonder is."

Nieuwere uitjes hoeven niet per se duurder te zijn, zegt De Ridder. "Er is altijd een flinke concurrentie gaande en er wordt goed naar de prijzen kijken." Met te hoge kosten, prijzen aanbieders zichzelf uit de markt, zegt De Ridder.

Tips voor ondernemers:

-Hou een bijeenkomst op het bedrijfsterrein. Hiermee worden de kosten niet extra belast onder de werkkostenregeling. Sommige uitjes starten bijvoorbeeld met een vergadering op kantoor. Door te schuiven met de kosten kan de werkkostenregeling deels worden omzeild. Een lunch kan dan bijvoorbeeld bij de vergadering worden gerekend.

-Bespreek in de groep wie allemaal meegaat. Stel je bent een bedrijf met alleen maar mannen of alleen maar vrouwen dan kun je er bijvoorbeeld een typisch mannen- of vrouwenuitje van maken. Maar er zijn ook bedrijven waar het misschien leuk is om de partners te leren kennen. Overweeg ook om klanten of relaties mee te nemen als je echt iets bijzonders gaat doen. Een ritje in een helikopter kan een mooie manier zijn om het ijs te breken met potentiële klanten.

-Ga af op recensies van eerdere partijen. "Is het oude rommel die wordt aangeboden of is het redelijke up to date?" Even controleren wat eerdere teams hebben ervaren kan een goede indicatie geven hoe leuk een uitje is.