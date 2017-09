Jop van de Graaf (SLA): 'Het was meteen gigadruk'

De twaalfde vestiging wordt deze maand geopend in winkelcentrum Hoog Catharijne in het centrum van Utrecht. Volgens de ondernemer begint zijn 'foodconcept' van de grond te komen. "We krijgen een beetje vet op de botten, maar dat ging met vallen en opstaan. We zijn begonnen zonder plan, maar zijn nu echt aan het knallen."

Iets te hard misschien wel, want de ondernemer wil volgend jaar tijdelijk minder winkels openen om tijd te hebben voor andere zaken. "In 2018 willen we het concept overal straktrekken en kijken naar nieuwe omzetkanalen", zegt van de Graaf.

Hij denkt bijvoorbeeld aan het cateren van bedrijven en het aanbieden van ontbijt. "SLA is geen saladebar, maar een plek waar je gezond kunt eten op elk moment van de dag. In Utrecht kun je zo havermoutjes halen met zelfgekozen ingrediënten, zoals blauwe bessen."

Gebrek

SLA verkoopt desondanks, zoals de naam al doet vermoeden, vooral salades. De ingrediënten zijn vers en zoveel mogelijk biologisch. Het ontbrak Nederland namelijk aan gezonde afhaalmaaltijden, vonden Van de Graaf en zijn vrouw Nina Pierson.

"Op een dag gingen we voor de zoveelste keer boodschappen doen, zeurend over ons drukke leven en het gebrek aan snelle echt gezonde opties. In New York heb je binnen één minuut een lekkere verse bak groenten voor je neus staan, zei Nina toen."

Het stel, beiden al ondernemers, vertrok niet lang daarna naar de Big Apple. Ze lieten zich inspireren door Pret A Manger en Chopt. "Mooie concepten, maar we wilden het ook anders doen. SLA mocht geen groene McDonald's worden. We wilden geen fastfoodimago."

De eerste winkel was een feit in de zomer van 2013. "We waren niet winstgevend, want onze inkoopkosten waren veel te hoog. Maar het was wel meteen gigadruk. Er was animo voor ons product. Dat opende mijn ogen: hoe meer, hoe beter dacht ik."

Uitdaging

Maar bij de opening van het vijfde filiaal liep de ondernemer naar eigen zeggen even vast. De recepten van SLA, bedacht door Nina's tante Ida de Haard, doorvoeren bleek een uitdaging. "Iedere winkel had een eigen kok. En elke kok deed te veel zijn eigen ding."

"Hoe werkt dit nou in het groot?", vroeg Van de Graaf zich af. Een klein winkeltje runnen, bleek van een totaal andere categorie dan de keten die hij voor ogen had. "Het ontbrak ons aan een goede backoffice. Inmiddels bereiden we de ingrediënten voor de salades deels in een centrale keuken. Ze worden elke dag vers geleverd aan onze winkels."

Zo kunnen de gestoomde broccoli of geroosterde zoete aardappels precies gemaakt worden zoals Ida voor ogen had. En in grote hoeveelheden. SLA telt inmiddels zo'n tweehonderd medewerkers en verkoopt jaarlijks een kleine half miljoen salades.

Eerste winst

"Vorig jaar boekten we de eerste winst", zegt Van de Graaf. "We konden daardoor een deel van onze groei financieren via de bank. Organisch uitbreiden was ook een optie, maar hiermee konden we echt een spurt maken."

Volgend jaar opent SLA nog een vestiging in Rotterdam. Daarna maakt de ondernemer een pas op de plaats, ook al lonken België en Duitsland. De boel in goede banen leiden, is nu even belangrijker. "Het zijn geen brillen, het gaat om eten." En daar kan veel bij misgaan.

SLA speelt bewust in op de groeiende wens om gezond te eten. "We proberen de keten kort te houden en te luisteren naar wat de klant wil. Veganistische salades zijn bijvoorbeeld enorm populair, terwijl we zijn gestopt met de verkoop van salades met rood vlees."

Amsterdam loopt hierin zeker voorop, denkt Van de Graaf. Maar gezond eten is niet meer alleen voor "fitgirls en groene meisjes". "Het is een blijvende trend. De nare feiten over bewerkt eten stapelen zich steeds verder op. Een overwegend plantaardig dieet is het beste dieet om gezonder oud te worden."

In de serie Hollandse Merken spreekt NUzakelijk met de ondernemers achter opkomende en gevestigde Nederlandse merken.

Lees andere interviews uit de rubriek