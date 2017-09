'Fiscus strenger bij fouten met modelovereenkomsten zzp'ers'

Wiebes wil alleen optreden tegen een kleine groep die duidelijk kwaad in de zin heeft, de fiscus wil dat breder trekken, meldt Het Financieele Dagblad (FD) vrijdag op basis van bronnen. Belastingadviseurs hebben volgens de krant in interne memo's van de dienst over de nieuwe aanpak gelezen.

Bedrijven die zelfstandigen inhuren, kunnen dat sinds mei 2016 regelen via zogenoemde modelovereenkomsten. Die moeten voorkomen dat er onduidelijkheid is over de verhouding tussen de opdrachtgever en -nemer, en dat er in feite sprake is van een verkapt dienstverband.

Omdat er nogal wat haken en ogen zitten aan de nieuwe regels, worden in ieder geval tot juli 2018 geen maatregelen genomen tegen bedrijven of zzp'ers die in de fout gaan. Tenzij ze, zoals Wiebes het noemt, "evident kwaadwillend" zijn.

Naheffingen

Uit de interne memo's blijkt nu dat de Belastingdienst bedrijven en opdrachtnemers sneller als evident kwaadwillend wil gaan beoordelen. Als ze na herhaaldelijke verzoeken geen wijzigingen aanbrengen in modelovereenkomsten die zijn afgekeurd, kunnen ze naheffingen en boetes krijgen.

Belastingadviseurs zouden hun klanten vanwege het strengere beleid adviseren de modelovereenkomsten maar helemaal niet meer voor te leggen aan de fiscus. Pas volgend jaar zijn ze daartoe verplicht en tot die tijd kunnen ze maar beter geen slapende honden wakker maken, is het idee.

Geen licht

De Belastingdienst zegt tegen het FD dat er geen verschil bestaat tussen de omschrijving van kwaadwillenden uit de memo's en de definitie van de staatssecretaris.

Wel besvestigt de fiscus dat het aantal voorgelegde modelovereenkomsten in de loop van de vakantieperiode is afgenomen. Maar inmiddels is er weer sprake van een stijging.

Bij de Belastingdienst is niet bekend dat adviseurs klanten soms afraden om een overeenkomst te laten goedkeuren.

