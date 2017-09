Nederlandse detailhandel blijft op alle vlakken groeien

NUzakelijk: Nieuws Duurzaamheidsprijs Postcode Loterij voor Rwandese startup De Green Challenge van de Postcode Loterij is gewonnen door de Rwandese startup EarthEnable die een duurzame vorm van cement heeft ontwikkeld. Die kan in Afrika dienen als alternatief voor vieze zandvloeren of milieuvervuilend klassiek cement.