De laatste eer: Waarom crematoria zulke verschillende tarieven rekenen

Plus Magazine keek voor het onderzoek per crematorium naar de standaardprijs voor een uitvaart met een receptie en naar de kosten voor een crematie alleen. De echt grote verschillen ontstaan daarna pas: voor welke kist wordt gekozen, met welke muziek en foto's wordt de plechtigheid aangekleed en wat voor apparatuur wordt daarvoor gebruikt?

Maar ook de prijs voor een doorsnee crematie met koffie en cake na afloop verschilt nogal per locatie. Het kan honderden euro's schelen door de plek waar de plechtigheid wordt gehouden.

Randstad

De verschillen in kosten kunnen voor een groot deel worden toegeschreven aan plaatselijke factoren zoals grondprijzen. In de Randstad is het een stuk duurder om een crematorium te bouwen dan op het platteland en dat vertaalt zich in de tarieven.

Zo hanteren de crematoria in en om Amsterdam een prijs van 1.400 tot 1.500 euro voor de crematie, het gebruik van de aula, de condoleancebijeenkomst en de asbestemming. In Zuidoost-Limburg ben je voor datzelfde pakket 1.100 tot 1.200 euro kwijt.

De landkaart van de crematoriumtarieven heeft daardoor wel iets weg van die van de huizenprijzen. Kleine afwijkingen zijn er wel (Rotterdam is op crematiegebied relatief goedkoop en het crematorium van Zwolle, dat weinig concurrenten in de omgeving heeft, is redelijk aan de prijs), maar globaal is de correlatie duidelijk.

Verschillen zijn er ook in de aankleding van de plechtigheid, bijvoorbeeld bij de koffietafel na afloop. In Aalten kost een plakje cake 95 cent, de cakeschuitjes van Zorgvlied in Amsterdam komen op 2 euro. Crematorium Middelburg rekent 1,80 euro voor een kopje koffie, het door Harry Mens opgerichte Duin- en Bollenstreek komt op 2,65 euro.

Suikerbrood

Nederland telt op het moment 96 crematoria. Bij coöperatie Dela zijn er 19 aangesloten en Yarden heeft er 25 in handen. Monuta en de Facultatieve hebben ook een flinke vinger in de pap, de overige instellingen zijn in handen van bedrijven die maar op één of enkele locaties actief zijn.

Uitvaartorganisatie Yarden rekent sterk uiteenlopende tarieven voor zijn verschillende crematoria. De goedkoopste kost 1.196 euro voor het standaardpakket, de duurste 1.500 euro.

De prijs is opgebouwd uit een variabel tarief voor de crematie zelf en alles wat daarbij komt kijken en een voor de horeca bij de plechtigheid, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

"Dat laatste tarief is wel vast, een kopje koffie kost overal in Nederland hetzelfde. Wel zijn er soms kleine regionale verschillen in het aanbod die iets kunnen schelen in de prijs. Op sommige plaatsen bieden we bijvoorbeeld suikerbrood aan. Dat is echt iets regionaals en dat doen we dan ergens anders niet."

Toeslag op uitloop

Op de website van Yarden is te zien hoe de basisprijs voor een crematie is opgebouwd, welke extra's er mogelijk zijn en wat die kosten. Wel komt het soms voor dat de bijeenkomst uitloopt en dat nabestaanden dan achteraf een toeslag moeten betalen.

Bij Yarden zeggen ze daar soepel mee om te gaan. "Het hangt er wel van af of er al dan niet nog een plechtigheid achteraan komt. Maar de teller gaat echt niet meteen lopen als e een beetje vertraging is. Soms ligt het er ook aan dat wij de koffie niet snel genoeg uitserveren."

Landelijk tarief

Concurrent Dela doet het anders. De coöperatie hanteert overal in Nederland een vast kaal tarief voor de crematie en de receptie van 1.298 euro. Cremeren zonder plechtigheid kost 745 euro en overschrijding van de gereserveerde tijd 128 euro per kwartier.

Een woordvoerder kan desgevraagd niet zeggen waarom Dela voor een vast tarief kiest, in plaats van regionale verschillen te berekenen. "Grond- en andere kosten vertalen komen naar voren in het totaaltarief, maar er is bij ons geen verschil in kosten tussen de verschillende locaties."

Inzichtelijke prijzen

Dat er soms grote prijsverschillen tussen de verschillende crematoria zijn, is niet te voorkomen, zegt voorzitter Jaap Blaak van de Landelijke Vereniging van Crematoria. Hij wil zich daar ook niet in mengen: "De bij ons aangesloten crematoria zijn autonome bedrijven, die gaan zelf over hun prijsbeleid."

Wat volgens Blaak wel verbeterd kan worden, is de inzichtelijkheid van de tarieven. Daar zijn de afgelopen jaren volgens hem wel veel stappen in gemaakt.

"Voorheen moesten klanten voor ieder kwartiertje dat ze de aula gebruikten betalen. Nu wordt het vaak compacter gemaakt. Door een bepaald tijdsblok te reserveren, weten klanten beter waar ze aan toe zijn."

Zaterdag

Blaak stelt ook vast dat de speciale toeslagen voor cremeren op zaterdag meer en meer verdwijnen. "Dat moest vroeger wel, omdat de cao voor de uitvaartbranche dat voorschreef, maar nu hanteren veel crematoria één vast tarief. Ze gaan daar zelf over, maar dat maakt de prijzen wel inzichtelijker."

Yarden heeft geen speciale zaterdagtarieven. Dat komt nog vooral voor bij kleinere aanbieders in landelijke gebieden. Wel doemt een nieuw speciaal tarief op, zegt het bedrijf: voor cremeren op zondag. Dat gebeurde vroeger nooit, maar er is volgens Yarden anno 2017 steeds meer vraag naar.