Investeerder Karmijn Kapitaal in zee met modemerk King Louie

De oprichters van Exota vinden het na 36 jaar tijd om wat meer afstand te nemen, zeggen ze.

Ann Berlips (59) en George Cramer (62) begonnen in 1981 met het verkopen van tweedehandskleding op de Noordermarkt in Jordaan. Nadat ze kort daarna een eigen winkel openden in de Jordaan, begon hun bedrijf aan een gestage opmars.

Winkels

King Louie-kleding hangt inmiddels in ongeveer duizend winkels in onder meer Nederland, België, Duitsland en Scandinavië. Exota heeft twee eigen winkels in de Amsterdamse Negen Straatjes waar het merk wordt verkocht en diverse webshops. Bij het bedrijf werken negentig mensen.

"Wij hebben er groot vertrouwen in dat het huidige managementteam en Karmijn het merk internationaal verder op de kaart gaan zetten", zegt Ann Berlips. Zij en George Cramer blijven bij Exota betrokken als ontwerpers.

Menselijke waarden

Het snelgroeiende merk past omgekeerd ook goed in het straatje van Karmijn, zegt Meike Scheffer van de investeerder: "Wij zijn onder de indruk van de steady groei van King Louie. We denken dat er nog veel kansen liggen in de nichemarkt van op vintage geïnspireerde kleding."

Karmijn werd in 2010 opgericht door drie vrouwelijke ondernemers. Ze investeren naar eigen zeggen in mkb-bedrijven die "diversiteit en menselijke waarden in het zakendoen" hoog in het vaandel hebben staan.

In de portefeuille van Karmijn zitten al twee andere modebedrijven: Marlies Dekkers en Fred de la Bretoniere.