Kijk deze vijf tv-programma's voor ondernemersinspiratie

Maar er is een manier om als ondernemer makkelijk en zonder veel moeite toch ideeën op te doen: reality-tv. Niet met jongeren op een zonovergoten eiland, maar met ondernemers die hulp nodig hebben van succesvolle entrepreneurs.

Vaak is er een hoog gehalte drama - het is nou eenmaal tv - of worden er conflicten gecreëerd om maar kijkers te trekken. Maar als je door de beledigingen en het geschreeuw heen kijkt, kun je op de betere momenten zien hoe andere ondernemers hun zaak aanpakken.

NUzakelijk zet vijf voor ondernemers interessante televisieprogramma's op een rij.

Dragon's Den

Dragon's Den is eigenlijk het oerprogramma voor ondernemers. Het van origine Japanse programma (Money Tigers) heeft in tientallen landen een spin-off gekregen.

Het concept mag bekend zijn, maar kort samengevat proberen ondernemers een investering los te krijgen van bestaande succesvolle entrepreneurs in ruil voor een aandeel in de onderneming. De gevallen die voorbij komen, verschillen soms enorm. Veel ondernemers willen een bedrijf oprichten en komen aan met een specifiek product, uiteenlopend van een nieuwe kam tot een bevestigingsapparaat. Sommige entrepreneurs hebben al een bedrijf en willen uitbreiden.

Ondernemers en uitvinders worden doorgezaagd over hun verwachte omzetten, marges en het competitief voordeel van hun bedrijf. Ondernemers die kans willen maken op een investering moeten veel op tafel leggen en zo krijg je een goed inkijkje in hun ondernemersplannen.

In Nederland werd de serie van 2007 tot 2008 uitgezonden door de KRO. Vooral de Britse versie is erg populair. De BBC heeft inmiddels ruim honderd afleveringen gemaakt. In de VS kreeg de show een vervolg onder de naam Shark Tank.

The Profit

In The Profit wordt de Amerikaans-Libanese ondernemer Marcus Lemeris gevolgd terwijl hij kleinere noodlijdende ondernemingen op de been probeert te helpen. In ruil voor een aandeel in het bedrijf, krijgt hij het een paar dagen voor het zeggen. Lemeris komt over de vloer bij modeontwerpers, visverkopers en taartenbakkers.

Lemeris zaagt elke ondernemer die hij ontmoet door over de cijfers van de onderneming en legt vaak de vinger op de zere plek. Problemen lijken meestal te liggen aan de ondernemers en andere managers binnen het bedrijf. Zo kloppen de methodes soms niet, is er niet op het scherpst van de snede onderhandeld met leveranciers en vergeten de ondernemers hun bedrijf aan te passen aan de marktomstandigheden. Lemeris haalt ze uit hun slaap en zorgt dat ze aan het werk gaan.

In vijf seizoenen zijn er inmiddels zo'n zestig afleveringen gemaakt.

Tabatha Takes Over

In Tabatha Takes Over (voorheen Tabatha's Salon Takeover) probeert de Australische Tabatha Coffey met haar jarenlange ervaring noodlijdende kapsalons op de rails te krijgen. Vaak blijken eigenaren de boel te laten verslonzen, stellen ze zich niet op als leider of hebben de stylisten te weinig kwaliteiten. Tabatha moet eraan te pas komen om de ondernemers te disciplineren. Dienstverlening staat voorop bij haar. Zorg ervoor dat je weet wat de klant wil en dat je professioneel bent, is vaak de boodschap.

In de laatste seizoenen pakt Tabatha ook andere ondernemingen aan zoals horecabedrijven. In vijf seizoenen zijn er zo'n vijftig afleveringen gemaakt.

Bar Rescue

In Bar Rescue mag horecaspecialist Jon Taffer tekeergaan bij noodlijdende kroegen en nachtclubs. Eigenaren zijn lui, trakteren de klanten op gratis drank of drinken zelf de voorraad op. Taffer kijkt mee via verborgen camera's en wordt bijna zonder uitzondering woedend van wat hij aantreft.

Het programma heeft een hoog 'schreeuwgehalte' en de situaties lijken vaak erg extreem of nep, maar wanneer het drama voorbij is, krijg je een goed inkijkje in het opzetten van een bar. Taffer laat zien hoe je dynamiek in een bar aanstuurt, hoe het schenken van een cocktail terug te brengen is naar een Excelsheet en hoe je een winstgevende menukaart maakt.

In vijf seizoenen zijn er bijna honderdvijftig afleveringen gemaakt.

The Apprentice

In deze serie liet Donald Trump voor zijn presidentschap zien hoe hij denkt dat een zakenman zich moet gedragen. Een groep jonge professionals met verschillende achtergronden moeten opdrachten uitvoeren die, als het goed is, laten zien of ze goede zakenmannen of -vrouwen zijn.

Deelnemers moeten bijvoorbeeld een succesvolle ijszaak openen of een restaurant runnen. Presteren de deelnemers niet naar behoren? Dan volgt de bekende uitspraak: "You're fired." Winnaars krijgen een jaarcontract en een geldprijs. De serie wordt ook wel de ultieme sollicitatie genoemd en de eerste seizoenen waren populair. Maar vooral in latere seizoenen werd de serie steeds meer een realityshow zoals Survivor dan een programma over ondernemen en zakendoen.

In 2015 stopte Trump met The Apprentice om iets anders te gaan doen. Acteur Arnold Schwarzenegger nam het stokje over bij The Celebrity Apprentice, maar werd dit jaar ontslagen.