Nieuwe boerderij Kipster laat kippen tussen bomen lopen

Bij Kipster hebben kippen de ruimte om zowel binnen als buiten rond te lopen. Toch zijn er ook de voordelen van een grote schaal. Verder zullen alle eieren en al het kippenvlees lokaal op de markt komen.

De initiatiefnemers hebben ook goedkeuring van de Dierenbescherming verkregen, ondanks dat de kippen minder ruimte hebben dan op boerderijen die biologische eieren leveren.

Bosdieren

Die meeste ruimte gebruiken de kippen toch niet en kun je beter benutten, weet mede-initiatiefnemer Ruud Zanders. ''Kippen blijven namelijk graag dicht bij hun nachtverblijf om te kunnen schuilen.''

''Onze kippen hebben bomen en boomstronken, ook binnen. Want kippen zijn bosdieren'', weet Zanders, die ook lector Gezonde Pluimveehouderij is.

''Bovendien blijkt uit onderzoek dat ze wel van zonlicht, maar niet van regen houden.'' Bij de Kipster-boerderij is er binnen dus ook natuurlijk licht.

Hanenvlees

Kipster maakte al bekend van hanenvlees burgers te gaan produceren die door partner Lidl verkocht zullen worden. Ook de eieren komen vanaf eind oktober bij die supermarktketen in de schappen te liggen. Op termijn komen daar ook kipburgers bij.

''De meeste kippen die uitgelegd zijn, worden nu nog op de Afrikaanse markt gedumpt. Daarmee voorkomen we dat er in Afrika een eigen markt opgebouwd kan worden en het is zonde, want het is prima vlees.''

Duurder

Al met al is de vernieuwende boerderij ''aanzienlijk duurder'' om te bouwen dan een traditionele kippenboerderij. ''Maar we winnen geld terug, omdat we onze eigen elektriciteit opwekken. En onze eieren zijn iets duurder.''

Vanuit de pluimveehouderij zijn er wisselende reacties op het nieuwe concept, weet Zanders. ''Sommige mensen zijn heel enthousiast, andere zijn sceptisch.''

Voor de initiatiefnemers is Kipster geslaagd als er binnen drie tot vijf jaar nog meer van de boerderijen in Nederland staan en er ook in het buitenland Kipsters zijn.

Vrijdag opent de eerste boerderij haar deuren, een week later komen de eerste kippen aan.