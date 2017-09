Duitsland steekt 4,1 miljoen in bouw laadstations Fastned

Het bedrag is bedoeld voor laadstations met meerdere laders op verschillende plekken in Duitsland, laat het bedrijf dinsdag weten. De onderneming verwacht begin 2018 het eerste snellaadstation gerealiseerd te hebben.

Met deze laders kunnen elektrische auto's in twintig minuten opgeladen worden. De wagens moeten dan weer 250 kilometer kunnen rijden.

Stimuleren

De subsidie is onderdeel van het programma van de Duitse minister Alexander Dobrindt (Vervoer en Digitale Infrastructuur) voor het stimuleren van elektrische auto's. Via dat programma worden bedrijven gestimuleerd om in een aantal jaren 300 miljoen euro te investeren in een infrastructuur van snelle laadpalen.

"Met alle uitgegeven subsidies streeft het Duitse ministerie van Vervoer en Digitale Infrastructuur ernaar om de uitrol van laadinfrastructuur te versnellen en daarmee de acceptatie van alternatieve aandrijflijnen te vergroten", stelt de Duitse staatssecretaris Rainer Bomba in een reactie.

Capaciteit

"We zijn heel blij dat de Duitse overheid dit programma heeft geïnitieerd. Dit brengt het break-evenpoint dichterbij en maakt het voor investeerders aantrekkelijk om te blijven investeren in deze groene infrastructuur", stelt CEO Michiel Langezaal van Fastned.

"In de komende jaren zullen er miljarden euro's geïnvesteerd moeten worden om voldoende capaciteit te realiseren voor het snel groeiende aantal elektrische auto’s op de Europese wegen."

"Hiermee steunen we Duitsland in zowel zijn mobiliteitsdoelen als zijn afspraken met betrekking tot het klimaatakkoord van Parijs", vult medeoprichter van Fastned Bart Lubbers aan.

Het bedrijf heeft nu 63 werkende snellaadstations in Nederland. Verder werkt het bedrijf aan uitbreiding van het eigen Europese netwerk. Fastned is op dit moment bezig met het realiseren van snellaadstations in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België.