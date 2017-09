Backbase-oprichter Jouk Pleiter wint LOEY Award

Dat werd maandagavond bekendgemaakt in The Cloud in Amsterdam. Vorig jaar ging de prijs naar Bas Beerens van WeTransfer.

Backbase is een Nederlandse softwareproducent voor financiële instellingen. Het bedrijf is buiten Nederland actief in onder meer San Francisco en New York.

De winnaar is gekozen "op basis van groei, innovatie en inspiratie". In de jury zaten dit jaar Daniel Ropers van Bol.com, Bernhard van Oranje van Levi9, Corinne Vigreux van TomTom, Joost Romeijn van Sundio Group en de winnaar van vorig jaar.

De prijzen werden voor de achtste keer uitgereikt. Koningin Máxima was aanwezig bij de uitreiking als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering.