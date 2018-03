Producentenvertrouwen daalt licht in de maand juli

Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, dat op 0,7 staat.

Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde met 9,4 en ruim een jaar later de laagste waarde op min 23,5.

Al voor de achtste maand op rij zijn in alle deelbranches de ondernemers positief. Het positiefst in juli waren de producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie. Onder aan de lijst staat de bedrijfsklasse Transportmiddelen.

Afzetprijzen

De afzetprijzen vielen in de maand juni 3 procent hoger uit dan een jaar eerder. De prijsstijging was opnieuw beperkter dan in de voorgaande maand. Toen waren de producten in vergelijking met een jaar eerder nog 5,7 procent duuder.

De afzetprijzen hangen sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Voor het eerst na september 2016 was olie goedkoper dan een jaar eerder. In juni kostte een vat Brent nog ruim 42 euro. Dat is 5 procent goedkoper dan in juni 2016. In mei kostte Brent nog bijna 47 euro per vat. Dat was 10 procent duurder in vergelijking met een jaar eerder.

Producten van de aardolie-industrie waren in juni ruim 1 procent goedkoper dan een jar eerder. In mei was er nog sprake van een stijging van ruim 11 procent.