'Onze grootste uitdaging is het vinden van personeel'

Door het bewezen verdienmodel en de schaalbaarheid van de technologie, won Media Distillery dinsdagavond de Young Business Award en een prijs ter waarde van 12.500 euro.

De komende tijd wordt de stap naar het buitenland gemaakt, maar de grootste uitdaging voor het concern is het vinden van goed gekwalificeerd personeel, zegt Roland Sars, directeur en medeaandeelhouder, tegen NUzakelijk.

Onder andere mediaorganisaties werken samen met Media Distillery. Ook veel organisaties zoals ministeries, bedrijven en zelfs dierenparken die hun merk of hun boodschap op tv of radio in de gaten willen houden, zijn al klant.

Duizend uur video

Per dag analyseert het systeem van het bedrijf meer dan duizend uur video. In de enorme database die is opgebouwd, wordt het heel makkelijk om te zoeken naar wanneer bepaalde personen in beeld zijn geweest of wanneer bepaalde woorden zijn uitgesproken.

Zo werd voor NU.nl gemeten welke lijsttrekker het meest op tv was geweest. "Met de hypothese dat degene die het meeste met zijn kop op tv was geweest, wel de verkiezingen zou winnen. En dat bleek ook waar, te zijn want Mark Rutte won."

Metadata

"Het is vrij nieuw. Wij genereren eigenlijk metadata. Wat je tot dusver ziet, is dat iedere video die online wordt gezet, vergezeld wordt van een titel en een hele korte omschrijving, maar relatief beperkt", legt Sars uit.

"Een voorbeeld: als ik naar een omgeving van KPN of Ziggo ga en ik zoek op Max Verstappen, dan krijg ik geen enkel resultaat omdat er geen programma is dat Max Verstappen heet. Eigenlijk is dat heel raar want er wordt iedere dag over hem gepraat. Wij maken echt zoekbaar wat in het programma zit." Het proces is volledig geautomatiseerd en daarmee uniek, volgens de ondernemer.

Het concern opereert in een nichemarkt, vertelt Sars. "De combinatie van de techniek en de nichemarkt die wij aanboren maakt het uniek. We groeien erg hard, zowel in het binnenland als in het buitenland. Ik kan nog geen namen noemen, maar we zijn bezig met een stuk of tien Europese televisieoperators de techniek uit te rollen in veel verschillende talen en ja, dat gaat verschrikkelijk hard."