Geef je werknemer eens wat vaker een compliment

NU.nl zette in samenwerking met Tosca Gort, arbeidspsycholoog en ondernemer achter GORTcoaching, een aantal tips op een rij voor het uitdelen van pluimen op de werkvloer.

Volgens Gort is het uitdelen van complimenten op de werkvloer "superbelangrijk". "Iedereen heeft behoefte aan waardering." Verder motiveert een pluim meer dan een bonus, ervan uitgaande dat iemand tevreden is met zijn salaris. "De vreugde die iemand ervaart na het ontvangen van een geldbedrag is van kortere duur."

Onderschat de impact van een compliment niet

"Veel werkgevers en managers hebben niet door hoe belangrijk het uitdelen van schouderklopjes is. Niet alleen voor het personeel, maar ook voor de uitstraling van je bedrijf en de omzet. Je hoort ook vaak dat een gebrek aan waardering op je werk letterlijk ziekmakend is. Door een 'complimentencultuur' in te voeren, kun je dat veranderen."

Niet doen: inhaken op stereotypes

"Laat stereotypes voor wat ze zijn, want je kunt daar enorm de mist mee ingaan", stelt Gort. "Het komt bijvoorbeeld niet goed over als je bij een vrouw automatisch ervan uitgaat dat ze zorgzaam is, terwijl je eigenlijk met een keiharde zakenvrouw te maken hebt."

Maak een compliment in een groep

"Als je een compliment maakt in een groep, heeft dat meer invloed op de ontvanger dan wanneer je iemand individueel complimenteert. Verder kan het motiverend werken voor de groep; je collega's zien dat hard werken wordt beloond."

"Dit werkt overigens alleen als het een terecht compliment is dat ook fair is in verhouding tot de groep. Iemand in een groep complimenteren voor iets wat niet terecht is, kan averechts werken."

Een compliment moet oprecht, gemeend en weloverwogen zijn

"Als je die drie pijlers in acht houdt, zit je eigenlijk altijd goed", zegt Gort. "Neem echt de tijd om je compliment te maken en zorg dat iemand de tijd krijgt om het in zich op te nemen."

Verwelkom je nieuwe werknemer met een bloemetje

"Vaak krijgen mensen een bloemetje als ze ergens weggaan, maar je zou ook een bos bloemen kunnen geven aan je nieuwe werknemer", oppert Gort. "Dan voelt iemand zich meteen welkom bij zijn nieuwe baan."

Iedereen heeft evenveel behoefte aan waardering

Het is volgens Gort een misverstand dat de een meer behoefte heeft aan complimenten dan de ander. "Bij sommige werknemers denk je misschien: die snapt wel dat hij supergoed is, dat hoeven we hem niet meer te vertellen. Maar niets is minder waar. Ook de beste werknemers hebben complimenten nodig, anders loop je de kans dat ze op zoek gaan naar een andere baan."

Een complimentencultuur begint bij jezelf

"Je moet als werkgever het goede voorbeeld geven. Je kunt bijvoorbeeld posters ophangen waarmee je mensen aanspoort complimenten te geven, of stuur eens een mailtje rond waarin je je blijdschap uit over een teamprestatie."

"Als je echt serieus aan de slag wil met dit onderwerp, hou je je veertig dagen lang elke dag bezig met complimenten uitdelen. Daarna doe je dat een half jaar lang wekelijks, en vervolgens een half jaar maandelijks. Uit psychologische onderzoeken blijkt dat iets dan echt in je systeem zit. Buiten dat het zinvol is, is het ook echt leuk om zoiets met z'n allen te doen."