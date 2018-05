'Nederlandse producenten positiever dan EU-collega's'

Dit constateerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag, op basis van statistieken van de Europese Commissie.

De Europese indicator van het producentenvertrouwen, die iets afwijkt van de Nederlandse, stond in november voor Nederland op 2. Het gemiddelde producentenvertrouwen in de Europese Unie (EU) was negatief, op min 3,5. Ondernemers in Slovenië, Hongarije en Zweden waren het meest optimistisch.

Griekse en Poolse producenten waren het meest negatief, daar stond de vertrouwensindicator op respectievelijk min 16,6 en min 11,5.

Positief saldo

Met 2 ligt het Nederlandse producentenvertrouwen ruim boven het tienjarig gemiddelde. Het Nederlandse tienjarig gemiddelde is met min 3,1 minder negatief dan het Europees gemiddelde van min 5,9. De enige landen met een positief saldo zijn Tsjechië en Slowakije.

In januari 2008 bereikte het producentenvertrouwen in Nederland het hoogste punt in de afgelopen acht jaar op 5,1. Het dieptepunt van min 25,4 werd bereikt in februari 2009. Vanaf maart 2013 is de trend stijgend. Het Europees gemiddelde is daarentegen sinds oktober 2014 niet of nauwelijks veranderd.