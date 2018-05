'Nederland steeds ondernemender'

Dat zei premier Mark Rutte donderdag in de Koning Willem I-lezing. Volgens de premier is het opvallend dat de ontwikkeling sinds het begin van de crisis in 2008 een duidelijke versnelling kent.

De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, concludeerde onlangs ''dat ondernemerschap nergens een hogere vlucht neemt dan bij ons'', aldus Rutte. Inmiddels komt 60 procent van de banengroei van startende bedrijven.

Rutte zei ook dat meer ondernemerschap aansluit op meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt. De discussie over oorzaak en gevolg vindt Rutte hier ''niet zo heel interessant. Feit is dat de 'baan voor het leven' van onze ouders niet meer bestaat. Ik ben bang dat dit in ieder geval ook voor mij geldt'', grapte hij.

Dat de samenleving ondernemender wordt, mag niet ontaarden in een situatie ''waarin sommige mensen door de bodem zakken'', aldus Rutte. ''Maar dat past ook niet bij Nederland. Als liberaal juich ik die meer ondernemende arbeidsmarkt en de groei van het aantal ondernemers ondertussen wel toe.''