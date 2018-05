Wat u moet weten over de acties van melkboeren

Ook een kleine groep Nederlandse boeren deed mee aan het protest.

Minder productie

Maandag kwamen de Europese ministers van Landbouw in Brussel bijeen. De boeren hoopten met hun protest af te dwingen dat er maatregelen werden genomen om de productie van melk te verlagen.

De EMB wil dat veehouders die minder melk produceren een bonus krijgen en dat op verhoogde melkproductie een boete komt te staan.

Geen akoord

Een akkoord over de verbetering van de landbouwprijzen is er echter niet gekomen. Landbouwministers werden het maandagavond in Brussel niet eens. Volgens een voorstel van de Europese Commissie zou 500 miljard euro worden uitgetrokken om de boeren tegemoet de komen.

Maar de Europese bewindslieden vonden het voorstel "onvoldoende". "Er nog veel dingen die duidelijker moeten worden dan nu", stelde staatssecretaris Sharon Dijksma die namens Nederland bij het overleg zat.

Zo is voor veel lidstaten nog niet precies duidelijk wie wat precies krijgt.

Melkquotum

De melkprijzen staan al enige tijd onder druk. De boycot van de voedingsmiddelen door Rusland deed de prijzen dalen.

Een groter probleem is volgens de boeren echter de afschaffing van de melkquota per april van dit jaar. Daarmee vervalt het recht van de boeren om een bepaalde hoeveelheid koemelk te produceren.

"De melkquota zijn verdwenen, voorgoed verdwenen." verklaarde Europees commissaris Phil Hogan (Landbouw) eerder. Daarom is er nu sprake van 'prijsvolatiliteit.' De prijzen staan niet meer vast en daar moeten de boeren als het aan Brussel ligt mee leren omgaan.

Hogan noemde een prijs van 30 eurocent per liter "redelijk", maar in veel landen krijgen melkboeren veel minder. Er is in Europa sprake van overproductie om het verlies in prijs voor een liter melk op te kunnen vangen. Om deze reden zitten Nederlandse kaaspakhuizen bijvoorbeeld tjokvol.

Acties

Het boerenprotest heeft zich inmiddels verspreid over meerdere Europese landen. Eerder was er een grote demonstratie in Zuid-Duitsland en Franse boeren zorgden deze zomer voor vertragingen op wegen in en rond Parijs.

Ook Nederlandse boeren voerden afgelopen week actie. "Wij hebben gekozen voor publieksvriendelijke acties", onderstreepte LTO-voorzitter Albert Jan Maat daarover.

De Europese boeren willen niet allemaal hetzelfde. In Frankrijk strijden ze er bijvoorbeeld ook voor dat supermarkten daar alleen nog maar Franse producten gaan verkopen. In die eis kunnen hun Nederlandse collega's zich vanzelfsprekend niet vinden.

Hulpeloos

"We komen niet naar Brussel om een mooi ritje te kunnen maken. Veel boeren voelen zich hulpeloos", zei de voorzitter van de European Milk Board tijdens de persconferentie over het protest van maandag. Als de ministers geen maatregelen nemen, dan volgen meer aangescherpte acties.

De melkbond is teleurgesteld dat de politiek niets heeft opgepakt, ondanks pogingen om te praten. In sommige landen zijn boeren al vrijwillig begonnen met het beperken van de productie.

De Europese ministers praten volgende week verder in een poging tot een akkoord te komen.