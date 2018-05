Meer restaurants failliet ondanks hogere omzet

Vooral restaurants gingen tussen juli en september veel vaker op de fles dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag weten.

In totaal gingen in het derde kwartaal 55 restaurants failliet. Dat is een kleine 50 procent meer dan een jaar eerder. Ook hotels hadden het vorig kwartaal zwaar.

Er gingen in die periode vijftien hotels failliet. Dat is het hoogste aantal in twee jaar tijd. Vorig jaar moesten twaalf hotels hun deuren sluiten.

Opvallend

Het toenemende aantal faillissementen is opvallend, omdat juist de omzet van hoteliers weer aantrekt. Restaurants boekten vorig kwartaal een omzetgroei van 2,6 procent op jaarbasis, terwijl de inkomsten van hotels zelfs met 6,7 procent groeiden.

Maar cafés zagen hun omzet flink teruglopen, met 4,7 procent ten opzichte van vorig jaar. Toch had die daling weinig gevolgen voor het aantal drankgelegenheden.

Want onder cafés nam het aantal faillissementen vorig kwartaal juist af. Waar in 2012 nog een kleine veertig cafés ten onder gingen, waren dat er in het derde kwartaal van dit jaar slechts 23.