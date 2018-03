Industrie verwacht volgend jaar kleine groei investeringen

NUzakelijk: Nieuws Prins Constantijn vindt uitbuiten koninklijke titel voor startups lastig Prins Constantijn vindt het lastig om zijn koninklijke afkomst in te zetten in zijn rol als ambassadeur van StartupDelta, het Nederlandse overheidsprogramma voor startups. "Dat zit niet in mijn aard, dat heb ik meegekregen van huis uit."