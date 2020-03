Ondernemen Weg uit Nederland: 'Cacaoboerinnen profiteren niet van eerlijke chocola' Slideshow Infographic Video Je komt ze overal tegen: Nederlandse ondernemers in het buitenland. Waarom zijn ze ooit met de noorderzon vertrokken en is het gras echt zoveel groener aan de overkant? Deze week: Noortje Verhart, die een sociale onderneming in hoogwaardige chocolade begon vanuit Amsterdam in Peru, en met haar gezin in Mali woont.