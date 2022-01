Rianne de Vries en Dylan Hoogerwerf zijn maandag aan de olympische shorttrackselectie toegevoegd, waarin Daan Breeuwsma ontbreekt. Daarmee is de groep van bondscoach Jeroen Otter voor de Winterspelen in Peking compleet.

Routinier Breeuwsma (34) is de opvallendste afwezige in de shorttrackploeg. De partner van De Vries was in 2014 en 2018 wel actief op de Winterspelen, won met de relayploeg tweemaal goud op een WK en veroverde ook vijf Europese titels.

Breeuwsma wist zich niet te kwalificeren voor de eerste wereldbekers en richtte zich daarna volledig op een plek in de relayploeg. Doordat de ervaren Fries ontbreekt in Peking, zullen Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Sven Roes, Jens van 't Woud en Hoogerwerf namens Nederland de relay rijden.

Georgie Dalrymple en Bram Steenaart grijpen ook naast een olympisch startbewijs, maar zullen als reserve meereizen naar Peking. Bij een blessure of een coronabesmetting kunnen zij invallen.

Op zowel de 1.500 meter voor mannen als die voor vrouwen is nog een startbewijs te vergeven. Die zal naar een rijder gaan die tot de huidige selectie behoort.

Nederlandse shorttracksters op Olympische Winterspelen in Peking Suzanne Schulting (500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, relay, gemengde relay)

Xandra Velzeboer (500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, relay, gemengde relay)

Selma Poutsema (500 meter, 1.000 meter, relay, gemengde relay)

Yara van Kerkhof (relay)

Rianne de Vries (relay)

Nederland veroverde in verleden vijf olympische medailles

Voor De Vries (31) wordt het mogelijk haar olympisch debuut. In 2014 en 2018 was ze wel geselecteerd voor de relay, maar kwam ze als vijfde rijdster niet in actie. Dat kan in Peking mogelijk opnieuw gebeuren.

Want ook dit jaar zal ze waarschijnlijk alleen de relay voor vrouwen rijden. In 2017 werd De Vries verrassend Europees kampioene op de 500 meter en een jaar later maakte ze deel uit van de relayploeg die EK-goud won.

Hoogerwerf (26) was vier jaar geleden al actief op de Winterspelen in Pyeongchang, waar hij niet verder kwam dan de elfde plek op de 500 meter. De geboren Delftenaar maakte tweemaal deel uit van de relayploeg die de Europese titel pakte.

Nederland veroverde tot dusver vijf medailles in het shorttrack op de Winterspelen, waaronder één gouden: Suzanne Schulting zegevierde vier jaar geleden in Pyeongchang. In februari geldt ze als favoriet voor meerdere medailles.