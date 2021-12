Twee Tibetaanse studenten hebben zichzelf zaterdag vastgeketend aan de olympische ringen voor het hoofdkantoor van het IOC in het Zwitserse Lausanne. Hiermee proberen ze een internationale boycot van de komende Winterspelen in Peking af te dwingen.

De vereniging voor Tibetaanse studenten in Europa hield zaterdag een sit-in op het hoofdkantoor van het IOC, waar bestuurders bijeenkwamen voor een vergadering. De activisten protesteerden tegen wat zij de "Genocide Spelen" noemen: de Winterspelen van februari in Peking.

Vanwege mensenrechtenschendingen en strafkampen voor Oeigoeren in de Chinese regio Xinjiang en de politieke situatie in Hongkong en Tibet besloten de Verenigde Staten, Australië en Groot-Brittannië deze week om geen overheidsfunctionarissen naar China te sturen. De landen willen atleten niet de dupe laten worden en sturen wel een volledige olympische ploeg.

"Ondanks oplopende internationale kritiek op het IOC en China gaat de Chinese regering onverminderd door met het schenden van mensenrechten in Tibet, Oost-Turkestan (alternatieve benaming van Xinjiang, red.) en Hongkong", zei Tenzing Dhokhar namens de actievoerders.

"Door samen te werken met China maakt het IOC zich medeschuldig aan de misdaden van het communistische regime, dat met de Olympische Spelen zijn reputatie probeert op te poetsen."

IOC: 'Actievoerders verwondden beveiliger'

In de jaren vijftig nam China de controle over Tibet over, wat het land een "vreedzame bevrijding" noemde. De streek is sindsdien een van de meest beperkte gebieden van China en Tibetanen spreken van "culturele genocide".

Het is niet de eerste keer dat Tibetanen hun onvrede over de komende Winterspelen uiten. Dit najaar probeerden activisten met Tibetaanse vlaggen het ontsteken van de olympische vlam in het Griekse Olympia te verstoren, later voerden ze voor het IOC-hoofdkantoor een toneelstukje op waarbij de uitvaart van het IOC in scène werd gezet.

Het IOC meldde zaterdag niet te willen praten met de Tibetaanse activisten, omdat ze een beveiliger van het gebouw verwond zouden hebben. "We zijn altijd bereid om te luisteren naar mensen die hun zorgen uitspreken over zaken die direct verbonden zijn aan de Olympische Spelen en hebben meerdere malen onze standpunten uitgelegd aan vreedzame protestanten. Maar met actievoerders die geweld gebruiken, gaan wij niet in gesprek."

China heeft mensenrechtenschendingen altijd ontkend. Volgens het land bestaan er geen strafkampen, maar worden er beroepsopleidingen gegeven om extremisme te bestrijden.