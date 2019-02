Precies een jaar geleden begonnen in Pyeongchang de Olympische Winterspelen. Voor 900 miljoen euro werden zeven nieuwe stadions gebouwd en zes bestaande onderkomens gerenoveerd, waarvan een groot deel tegenwoordig leegstaat. Een overzicht.

In de Gangneung Oval veroverden de Nederlandse schaatsers een jaar geleden zeven keer goud, viermaal zilver en vijf bronzen medailles. Nu ligt er niet eens meer ijs in het stadion dat speciaal voor de Spelen werd gebouwd.

Bobsleeën en skeleton zijn sporten die voor de Winterspelen nauwelijks bekendheid genoten in Zuid-Korea en door het evenement is daar nauwelijks iets aan veranderd. De toegangsweg naar het Alpensia Sliding Centre is geblokkeerd en de baan is sinds maart gesloten.

De lokale overheid heeft geen trek om de jaarlijkse onderhoudskosten van naar schatting ruim 1 miljoen euro te betalen. Dit is de enige hoogwaardige bobsleebaan in Zuid-Korea, de nationale ploeg moet voor trainingen uitwijken naar Canada.

In Gangneung werden vlak bij elkaar vier stadions voor de Winterspelen gebouwd; voor ijshockey, langebaanschaatsen, curling en een stadion waar zowel shorttrack als kunstschaatsen op het programma stond.

Het ijshockeystadion stond acht maanden leeg, maar in december en januari werden er twee toernooien georganiseerd. Van het shorttrack- en kunstschaatsstadion was het de bedoeling dat er na de Spelen concerten in zouden worden gehouden. Dat gebeurde tot op heden tweemaal.

In februari 2018 brandde hier zeventien dagen lang het olympisch vuur. Alleen voor de openings- en sluitingsceremonie van de Winterspelen en de Paralympische Spelen werd een pentagonvormig stadion met een capaciteit van 35.000 toeschouwers gebouwd. Een jaar later is het Olympisch Stadion gesloopt. Alleen een deel van de voormalige hoofdtribune staat nog overeind, daar opent binnenkort een olympisch museum.

Het Alpensia Ski Jump Stadium deed tijdens de Spelen dienst als schansspringstadion. Na het evenement ging voetbalclub Gangwon FC zijn wedstrijden spelen op het landingsgedeelte, dat toevallig ongeveer even groot is als een voetbalveld. Maar door het lage aantal toeschouwers dat de club uit de K League (de hoogste divisie van Zuid-Korea) trok in de bergen, keerde het al snel terug naar het oude stadion in de kustplaats Gangneung.

Dronebeelden van Jeongseon, waar een jaar geleden de skiwedstrijden werden gehouden. Dit is een van de weinige bergen in de omgeving waar het door de skibond vereiste hoogteverschil van 800 meter kon worden afgelegd. Jeongseon ligt in een beschermd bosgebied en de overheid maakte voor de organisatie van de Winterspelen een uitzondering, met als voorwaarde dat de berg na de Winterspelen "terug aan de natuur zou worden gegeven". Er wordt dan ook niet meer geskied.

Inwoners van Pyeongchang hebben uit protest spandoeken opgehangen rondom verlaten olympische onderkomens. Ze vinden het onbegrijpelijk dat er geen langetermijnplannen zijn na de miljoeneninvesteringen.