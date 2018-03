Vijf olympisch en paralympisch kampioenen geridderd bij huldiging

Het vijftal is tijdens de huldiging van de olympische en paralympische sporters in de Grote Kerk van Den Haag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Sportminister Bruno Bruins spelde de bijbehorende versierselen op.

Achtereekte won vorige maand op de Olympische Spelen in Pyeongchang goud op de 3000 meter, Visser pakte de titel op de 5000 meter. Nuis greep goud op de 1000 en 1500 meter. Schulting verraste met de eerste Nederlandse gouden medaille bij het shorttrack, ze won de 1000 meter. Zitskiër Kampschreur veroverde op de Paralympische Spelen het goud op de slalom.

Bruins riep ook schaatsers Sven Kramer, Ireen Wüst en Jorien ter Mors en parasnowboardster Bibian Mentel naar voren. Ook zij wonnen goud in Pyeongchang, maar omdat ze dat ook al op eerdere Winterspelen presteerden en daarvoor koninklijk zijn onderscheiden, kregen ze nu geen lintje. De minister overhandigde de sporters het bronzen beeldje met de naam Chapeau.

Sinds eind vorige eeuw is het traditie dat olympisch en paralympisch kampioenen geridderd worden.

Record

De Nederlandse sporters wonnen tussen 9 en 25 februari bij de Olympische Winterspelen van Pyeongchang acht keer goud, zes keer zilver en zes keer brons. De twintig medailles waren er vier minder dan het recordaantal van de Winterspelen van 2014 in Sochi.

Bij de Paralympische Winterspelen in Zuid-Korea pakte de Oranje-ploeg zeven plakken: drie keer goud, drie keer zilver en één keer brons. Dat was een record voor Nederland.

Vicepremier Hugo de Jonge sprak alle olympiërs en paralympiërs toe. Hij was trots op prestaties van Nederlander op de Winterspelen. "We laten erkende wintersportlanden als Zwitserland, Zweden en Oostenrijk achter ons. Dat is de magie van de Spelen'', aldus De Jonge.

Bij de huldiging in de Grote Kerk waren alle sporters aanwezig die meededen aan de Olympische en Paralympische Winterspelen.

De Nederlandse medaillewinnaars worden later op vrijdag op Paleis Noordeinde nog ontvangen door koning Willem-Alexander, koningin Maxima en en prinses Margriet.