Dit verdienden de Nederlandse olympiërs met hun medailles

NOC*NSF keert voor elke medaille een geldbedrag uit. Er zijn achttien Nederlanders die een medaille meenemen uit Pyeongchang, het totale prijzengeld bedraagt bijna 400.000 euro, zo rekende Kortingscode.nl uit.

Een olympisch kampioen op een individueel nummer ontvangt 25.500 euro van de sportkoepel, een zilveren medaille brengt 19.125 euro op en brons is goed voor 12.750 euro. Atleten met meerdere medailles ontvangen voor hun tweede plak slechts tweederde van het prijzengeld. Een derde medaille levert nog maar éénderde van het oorspronkelijke prijzengeld op.

Bij teammedailles, zoals de ploegachtervolging bij het schaatsen of de relay in het shorttrack, wordt het prijzengeld gedeeld door het aantal teamleden. NOC*NSF hanteert daarbij wel een minimum van respectievelijk 9350, 6800 en 4250 euro voor goud, zilver en brons.

Wüst won in Zuid-Korea individueel goud en zilver én zilver met de ploegachtervolging, wat haar 45.050 euro oplevert. De gouden medailles van Kjeld Nuis op de 1000 en 1500 meter bezorgen hem 42.500 euro aan prijzengeld.

Sven Kramer verdiende tijdens de Spelen 29.750 euro met goud op de 5 kilometer en brons bij de ploegachtervolging.

Per land

Per deelnemende atleet hield Nederland 0,588 medaille over aan de Winterspelen, becijfert Kortingscode (zie tabel onderaan). Daarmee is Nederland op dit vlak het meest succesvolle land.

Noorwegen, dat met 39 keer eremetaal de medaillespiegel aanvoerde, veroverde 0,358 medaille per deelnemende atleet. Liechtenstein won met drie olympiërs één bronzen plak en behaalt daarmee een percentage van 0,333.

Duitsland (0,199), Spanje (0,154), Frankrijk (0,14) en gastland Zuid-Korea (0,139) presteerden ook sterk als het aantal medailles worden afgezet tegenover het aantal deelnemende atleten.

Per inwoner

Als gekeken wordt naar het aantal medaillewinnaars per één miljoen inwoners, dan zijn er maar vijf landen die beter presteerden dan Nederland. Met 20 medailles op een bevolking van ruim 17 miljoen komt Nederland uit op een percentage van 1,171 medaille per miljoen inwoners.

Hier spant het kleine Liechtenstein de kroon met 26 medailles per één miljoen inwoners. Overigens wonen er slechts 38.000 mensen in het Alpenstaatje. Nummer twee op de lijst is Noorwegen (7,2 medailles op een miljoen inwoners).

Ook Zwitserland (1,7), Oostenrijk (1,6) en Zweden (1,4) veroverden meer medailles ten opzichte van het aantal inwoners dan Nederland.