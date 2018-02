Olympisch vuur gedoofd na 'succesvolle' Winterspelen in Pyeongchang

Ireen Wüst droeg de Nederlandse vlag het Olympisch Stadion binnen. De schaatsster veroverde in Zuid-Korea de vijfde gouden olympische medaille in haar carrière door de 1500 meter te winnen.

Met acht keer goud, zes keer zilver en ook zes bronzen medailles was het een succesvol toernooi voor Nederland. Alleen vier jaar geleden in Sochi (24 medailles waarvan acht gouden) presteerde 'Team NL' beter.

Traditiegetrouw hield de voorzitter van het IOC tijdens de sluitingceremonie een toespraak. "Het was in alle opzichten een succes", sprak Thomas Bach. "Pyeongchang, gefeliciteerd. Ik dank jullie uit de grond van mijn hart. We hebben deze Spelen een aantal nieuwe sportonderdelen gezien. Onderdelen die nieuwe generaties aanspreken. We hebben grenzen verlegd."

Bach stond ook stil bij de gezamenlijke deelname van Zuid-Korea en Noord-Korea in Pyeongchang. "Sport brengt mensen samen in onze fragiele wereld. Het IOC blijft zich inzetten voor de dialoog, ook na het doven van de vlam."

Rusland

Net als ruim twee weken geleden bij de openingsceremonie mochten de Russische atleten niet onder hun eigen vlag het stadion betreden. Vanwege het staatsgestuurde dopingnetwerk tijdens de Winterspelen in Sochi mochten in Pyeongchang alleen Russen deelnemen die konden aantonen dopingvrij te zijn.

Deze 168 atleten deden dat onder neutrale vlag. Omdat een curler en een bobsleester postitief testten in Pyeongchang, moesten de olympische atleten uit Rusland de neutrale vlag ook tijdens de sluitingsceremonie dragen.

In de zomer van 2020 wordt het olympisch vuur weer onstoken, dan in Tokio. De Japanse hoofdstad is gastheer van de 32e Zomerspelen.