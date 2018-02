Droom komt uit met olympisch goud voor Russische ijshockeyers

"Dit was mijn droom", zei sterspeler Ilya Kovalchuk na de gewonnen finale. "Sinds mijn vijfde toen ik begon met ijshockey, was dit ook de droom van mijn overleden vader."

De olympische atleten uit Rusland kwamen in de finale tweemaal op voorsprong, maar de Duitsers knokten zich steeds terug. Met nog enkele minuten te spelen nam Duitsland de leiding. Met een man minder op het ijs vanwege een straf konden de Russen in de laatste minuut langszij komen.

In de verlenging schoot Kirill Kaprizov de winnende treffer binnen. "Het was de bizarste wedstrijd ooit", vond de 34-jarige Kovalchuk. "Na de 2-1 dachten we dat we goed zaten. Maar binnen tien seconden maakte Duitsland gelijk en even later stonden we op achterstand we met een man minder."

"Na de 2-3 dacht ik echt dat het voorbij was. Ongelooflijk dat het toch gelukt is."

Kovalchuk werd uitgeroepen tot Most Valuable Player van het toernooi, al vond de routinier dat zijn ploeggenoot Nikita Gusev minstens evenveel recht had op die titel. "Hij scoorde twee keer in de finale en maakte in de halve eindstrijd tegen Tsjechië ook al een belangrijke treffer."

In 1992 won Rusland - toen als gezamenlijk team van voormalig Sovjetlanden minus de Baltische Staten - voor het laatst het olympisch ijshockeytoernooi. "Morgen zullen we ons leeg voelen. We moeten nu nieuwe doelen gaan stellen, want alles wat we wilden bereiken is gelukt."

Duitsland gold als de sensatie in Pyeongchang. Nooit eerder stond het land in de finale van een olympisch ijshockeytoernooi.

"Het is pijnlijk, want we hadden deze wedstrijd kunnen winnen", zei coach Marco Sturm. "Maar we hadden eigenlijk gedacht dat we deze finale thuis vanaf de bank op tv zouden bekijken."

"Dit is once in a lifetime. Helaas hebben we het goud niet gewonnen, maar het is al speciaal dat we een medaille hebben."