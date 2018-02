Bach complimenteert organisatie voor 'enorm succesvolle' Winterspelen

Dat vertelde de Duitser zondag vlak voor de sluitingsceremonie in Zuid-Korea op een persconferentie.

"Ik denk dat we tevreden kunnen terugkijken op enorm succcesvolle Winterspelen", gaf Bach aan. "We hebben prachtige sport gezien en meegeleefd met de schitterende persoonlijke verhalen. We hebben olympische legendes hun status zien bevestigen en nieuwe sterren op zien staan."

"We hebben de verwachte resultaten gekregen, maar ook geweldige verrassingen. Bij de Olympische Spelen moet de sport centraal staan en dat is hier de afgelopen weken gebeurd."

Scepsis

Volgens Bach is de scepsis die hij op voorhand bespeurde ongegrond gebleken. "Een aantal maanden geleden werden deze Spelen in twijfel getrokken. Of het wel in Pyeongchang zou mogen plaatsvinden en of de veiligheid van de atleten hier gegarandeerd zou kunnen worden."

"Desondanks kunnen we blij zijn dat het organiserend comité met een uitgebalanceerde begroting heeft gewerkt", zo leek hij te zinspelen op de peperdure Winterspelen van Sochi vier jaar geleden. "Dit toont aan dat het, zelfs met een beperkte voorbereidingstijd, mogelijk is om de Spelen te organiseren op een realistische en duurzame manier."

Als een van de hoogtepunten noemde Bach de toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea, die zich als een gezamenlijk team presenteerden bij de openingsceremonie en bij de vrouwen samen een ijshockeyteam vormden.

"Dat was een heel krachtig signaal. We hopen dat de politiek dit moment aangrijpt om de dialoog voort te zetten. Het IOC en de sportwereld hebben in dit opzicht gedaan wat we konden."

Noorwegen

Ook de volgende Winterspelen zullen plaatsvinden in Azië. Peking, dat in 2008 al de Zomerspelen organiseerde, is dan de gaststad. Noorwegen, winnaar van het medailleklassement, zou in beeld zijn voor de organisatie in 2026.

"Het IOC maakt er geen geheim van dat we in 2026 graag willen terugkeren naar een traditioneel wintersportland', gaf Bach aan. "Ik kan niet zeggen of Noorwegen kandidaat is, maar dat is zeker een land dat aan die voorwaarde voldoet."

