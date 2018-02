Björgen met achtste goud meest succesvolle Winterolympiër aller tijden

Björgen (37) staat op acht keer goud, vier keer zilver en driemaal brons. Ze passeert haar landgenoten Ole Einar Björndalen (acht keer goud, vier keer zilver, één keer brons) en Björn Daehlie (acht keer goud, vier keer zilver) op de eeuwige ranglijst.

Björgen won eerder in Pyeongchang al goud met de Noorse ploeg op de 4x5 kilometer estafette. Daarnaast veroverde ze zilver op de 15 kilometer skiatlon en brons op bij de teamsprint en de 10 kilometer vrije stijl.

"Als ik terugkijk naar alles wat ik bereikt heb, dan is dat ongelooflijk", vindt Björgen. "Het is een geweldige carrière. Dit waren mijn laatste Spelen en het is prachtig om het zo af te sluiten."

"Het is geweldig om vijftien olympische medailles te hebben. Ik kan het niet goed bevatten. Ik denk dat ik echt een moment voor mezelf nodig heb om het te kunnen beseffen."

De 30 kilometer klassieke stijl was de laatste wedstrijd van de Winterspelen in Pyeongchang. De Finse Krista Parmakoski veroverde het zilver, voor Stina Nilsson uit Zweden. De Oostenrijkse Teresa Stadlober lag op medaillekoers, maar sloeg in de slotfase een verkeerde weg in en werd uiteindelijk negende.

Toekomst

Björgen weet nog niet of ze volgende winter nog actief is. Ze beviel in december 2015 van zoon Marius. "Sinds ik moeder ben is het moeilijk voor me om zo lang van huis te zijn. Deze drie weken zonder mijn zoon waren pittig."

"We zullen zien wat ik na dit seizoen ga doen", zegt ze. "Ik heb nog geen beslissing genomen over volgend seizoen, ik wilde me alleen focussen op de Winterspelen."

Medaillespiegel

Dankzij de zege van Björgen sluit Noorwegen de Winterspelen in Pyeongchang af op de eerste plek op de medaillespiegel. Dat gebeurde in 2002 bij de Spelen in Salt Lake City voor het laatst.

Net als Duitsland hebben de Scandinaviërs veertien gouden medailles, maar Noorwegen heeft veertien keer zilver, tegenover tien Duitse zilveren plakken.

Canada sluit de Spelen af op de derde plek van de medaillespiegel met elf gouden medailles. De Verenigde Staten wordt vierde met negenmaal goud. Nederland is vijfde met acht gouden plakken.

"De toekomst is goed voor Noorwegen", denkt Björgen. "Er zullen weer jongen talenten opstaan. Ze hebben idolen om tegenop te kijken, dat is waarom ons land zo goed is."