Russische ijshockeyers winnen goud na zinderende finale tegen Duitsland

Kirill Kaprizov werd de held van de Russen door halverwege de extra periode van twintig minuten de golden goal te maken. De Duitsers stonden op het moment van de sudden death met een man minder op het ijs vanwege een straf voor Patrick Reimer.

In het verleden won de Sovjet-Unie zeven keer de olympische ijshockeytitel bij de mannen (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984 en 1988). In 1992 in Albertville ging het goud naar de Gemenebest van Onafhankelijke Staten, maar sindsdien kwam Rusland niet verder dan zilver (1998) en brons (2002) op de Winterspelen.

Duitsland was de grote verrassing van het ijshockeytoernooi in Gangneung. De Duitsers, die in 1932 en 1976 brons wonnen, stonden voor het eerst in de olympische finale, maar konden niet nog een keer stunten tegen Rusland.

Voor het eerst sinds de Winterspelen van 1994 deden er geen spelers mee uit de National Hockey League (NHL), de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie die de sterkste ter wereld is.

Helm

De finale in het niet uitverkochte Gangneung Hockey Centre moest wat op gang komen. De eerste periode leek doelpuntloos te eindigen, totdat Duitsland in de laatste minuut knullig puckverlies leed in de eigen zone. Vyacheslav Voynov profiteerde en maakte met nog een halve seconde op de klok de 1-0.

Halverwege de tweede periode kwam Duitsland op gelijke hoogte via Felix Schutz, die zijn eerste goal van het toernooi maakte door de puck net over het been van de Russische keeper Vasily Koshechkin te frommelen.

In de derde periode ontbrandde de strijd echt. Met nog 6 minuten en 39 seconden te gaan schoot Nikita Gusev de puck vanuit een lastige positie via de helm van de Duitse keeper Danny aus den Birken in de korte hoek. Tien seconden later was het alweer gelijk via Dominik Kahun (2-2).

Jonas Müller leek Duitsland drie minuten voor het einde van de derde periode aan goud te helpen (3-2), maar nu was het de beurt aan de Russen om veerkracht te tonen. Ondanks een straf voor Sergei Kalinin, en met keeper Koshechkin uit het doel, bracht Gusev de stand met zijn tweede goal van de wedstrijd met nog minder dan een minuut te gaan weer in evenwicht.

Overtime

Voor de derde keer in zijn laatste vier wedstrijden moest Duitsland daardoor de verlenging in. Tegen Noorwegen (shoot-outs), Zwitserland (2-1 in overtime) en Zweden (4-3 in overtime) ging Duitsland er na een extra periode met de zege vandoor.

Aan die knappe reeks kwam een einde in de finale. Halverwege de verlenging moest Reimer naar de strafbank voor een te hoge stick. Met drie tegen vier (in overtime staan er niet vijf maar vier schaatsers op het ijs) maakte Kaprizov al snel de gouden treffer.

KHL

Rusland gold voor het toernooi al als de grote favoriet, omdat coach Znarok kon putten uit de beste spelers van de Oost-Europeaanse Kontinental Hockey League (KHL), de op een na beste ijshockeycompetitie. Met voormalig NHL-sterren als Pavel Datsyuk en Ilya Kovalchuk hadden de Russen op papier de sterkste selectie.

De 'Red Machine' begon in Gangneung met een verrassende nederlaag tegen Slowakije (2-3), maar won daarna tot de finale al zijn wedstrijden met minimaal drie goals verschil.

De ijshockeyers zorgden voor het tweede goud voor Rusland, dat vanwege het dopingschandaal vier jaar geleden in Sochi onder neutrale vlag meedeed in Zuid-Korea.