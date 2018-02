Chef de mission Bijl spreekt van 'fantastische' Spelen voor Nederland

"Met twintig medailles hebben we het fantastisch gedaan", zei Bijl in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) tijdens zijn afsluitende persconferentie in het Holland Heineken House.

"We hebben verwachte en onverwachte medailles behaald, maar ook verwachte medailles niet gepakt. Met een ondergrens van dertien en een doelstelling van vijftien medailles zijn we fors boven onze verwachtingen geëindigd."

De medailleoogst in Zuid-Korea is de op één na grootste ooit voor Nederland op de Winterspelen. Vier jaar geleden waren er in Sochi liefst 24 plakken. Bijl heeft dan ook met volle teugen genoten van de Spelen in Zuid-Korea, ook omdat alles volgens hem goed geregeld was.

"We hebben prachtige sport gezien en hebben hier optimaal kunnen werken. Neem bijvoorbeeld het norovirus. Dat was echt even een zorg aan het begin van de Spelen. Dat leek hier op te steken, maar dat is door het organisatiecomité goed aangepakt. Complimenten daarvoor."

Wüst

Bijl maakte van zijn persbijeenkomst eveneens gebruik om Sven Kramer en Ireen Wüst te loven. Kramer veroverde met het goud op de 5 kilometer de negende olympische plak in zijn loopbaan, terwijl de teller van Wüst (goud op de 1500 meter en zilver op 3000 meter) nu al op elf staat.

"Dat zijn onze twee grootste olympiërs aller tijden en ze zitten wel mooi in dit team", aldus Bijl. "Dat maakt deze Spelen ook uniek. Zij zullen niet snel meer worden ingehaald."

De chef de mission stak ook nog de loftrompet over schaatscoach Jac Orie, die met zijn ploeg liefst vier gouden medailles in de wacht sleepte. Kjeld Nuis won de 1000 en de 1500 meter, Kramer de 5 kilometer en Carlijn Achtereekte de 3 kilometer.

"Wat Jac Orie gepresteerd heeft, nu en bij de vorige Spelen, maakt hem als coach uniek. De lijst met prestaties die hij neer kan leggen is indrukwekkend. Als NOC*NSF zou overwegen een oeuvreprijs uit te reiken, weet ik een goede kandidaat. Het is knap als je dit, jaar in jaar uit, presteert. Ook nu was zijn ploeg weer top. Mijn complimenten."

Shortrrack

Naast de zestien plakken bij het het langebaanschaatsen veroverde Nederland ook nog vier medailles bij het shorttrack, met het goud voor Suzanne Schulting op de 1000 meter als grootste verrassing. Volgens Bijl staat shorttrack nu definitief op de kaart in Nederland.

"De shorttrackers hebben hier buitengewoon goed gepresteerd. Het is ontzettend knap als je ziet welke landen er allemaal aan meedoen en hoe groot die sport in een aantal landen is. Het is voor Nederland goed om te laten zien dat we meer doen dan alleen de langebaan."

