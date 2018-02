Zweedse curlsters veroveren olympische titel, goud voor Duitse viermansbob

Zweden toonde zich in de finale van het curling een maatje te groot voor Zuid-Korea: 8-3. De Scandinaviërs stonden halverwege al op een comfortabele voorsprong en gaven die niet meer uit handen.

Acht jaar geleden bij de Spelen in Vancouver pakten de Zweedse curlsters ook al het goud door Canada te verslaan in de finale. Vier jaar geleden in Sochi waren de rollen omgedraaid.

Voor Zweden is het de zevende gouden medaille in Pyeongchang. De mannen moesten zich bij het curling tevredenstellen met de zilveren plak.

Viermansbob

Bij het bobsleeën greep Duitsland zowel het goud als het zilver met de viermansbob. Het tweede team van de Duitsers noteerde dezelfde tijd als Zuid-Korea, dat daarom ook een zilveren medaille kreeg. Het is de eerste plak voor het Aziatische land in deze sport.

Meervoudig wereldkampioen Francesco Friedrich had Duitsland eerder in het toernooi ook al aan goud geholpen in de tweemansbob. Op dat onderdeel moesten de Duitsers de olympische titel delen met Canada.

Duitsland staat nu op veertien gouden, negen zilveren en zeven bronzen medailles in Pyeongchang, waarmee het land bovenaan staat in de medaillespiegel.

