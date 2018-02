Tevredenheid overheerst bij Kramer na 'achtbaan van emoties' op Spelen

"De Spelen zijn voor mij jammer genoeg een beetje een achtbaan van emoties geweest", aldus Kramer zaterdag na zijn zestiende plek in de finale van de massastart, het laatste schaatsonderdeel in Zuid-Korea.

"Ik ben supertrots dat ik voor de derde Spelen op rij goud heb gewonnen op de 5 kilometer, want daar stond gigantisch veel druk op. Maar mijn missie op de 10 kilometer slaagde niet. Ik had natuurlijk liever twee weken van euforie gehad, maar dat is helaas niet gebeurd. Daar heb ik mee te dealen."

Kramer won op de tweede dag van het schaatstoernooi de 5 kilometer, maar enkele dagen later werd hij slechts zesde op de 10 kilometer, de afstand die hij nog steeds nooit gewonnen heeft op de Spelen.

Op de ploegachtervolging werd Nederland in de halve finales verslagen door Noorwegen, waardoor Kramer en co als titelverdediger genoegen moesten nemen met brons.

"De tevredenheid over de 5 kilometer overheerst op dit moment", stelde Kramer. "Maar ik ben kritisch en dat zit me soms wel een beetje in de weg om te genieten van zo'n prestatie, daar ben ik heel eerlijk in. Ik hoop dat dat niet al te lang zal duren en dat ik snel echt kan genieten van mijn gouden plak."

WK allround

De kopman van Lotto-Jumbo zal na dit seizoen in ieder geval nog twee jaar doorgaan met schaatsen. De laatste maanden hintte hij steeds vaker dat hij er misschien over vier jaar nog wel bij is voor de Winterspelen van Peking, al is dat nog lang niet zeker.

"Ik ben er vandaag bij de massastart geen moment mee bezig dat dit mogelijk mijn laatste olympische race was. Zo sentimenteel ben ik niet", glimlachte Kramer.

De Fries, die over twee weken in het Olympisch Stadion in Amsterdam zijn tiende wereldtitel allround hoopt te veroveren, heeft na vier Winterspelen in totaal vier keer goud, twee keer zilver en drie keer brons op zijn erelijst staan.

Daarmee staat hij derde op de olympische medaillespiegel aller tijden voor langebaanschaatsers, achter de Fin Clas Thunberg (vijf keer goud, één keer zilver en één keer brons) en de Amerikaan Eric Heiden (vijf keer goud).