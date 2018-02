Swings euforisch na eerste Belgische medaille sinds Veldkamp in 1998

De 27-jarige Swings veroverde op de massastart knap zilver door vlak achter winnaar Seung-Hoon Lee over de streep te komen. Hij bleef Koen Verweij (brons) voor in de Gangneung Oval.

"Het is ongelooflijk. Ik heb hier zo hard voor gewerkt. Het waren tien lange dagen na de 10 kilometer, maar ik moest gefocust blijven", aldus Swings, die op de 10.000 meter achtste werd en met een zesde plek op zowel de 1500 als 5000 meter ook niet meedeed om het podium.

"Ik heb de hele wedstrijd gecontroleerd, alles verliep goed. Het was niet superzwaar, dus ik was wel een beetje bang voor de echt snelle mannen, maar ik voelde me superfris. In de training was de snelheid al goed."

De zilveren plak van Swings, die vier jaar geleden in Sochi een paar keer net naast een podiumplek greep, was pas de zesde Belgische medaille ooit op de Winterspelen.

Aftellen

Swings, al jarenlang een wereldtopper in het inline-skaten, moest in de slotfase van de massastart moeite doen om zich rustig te houden toen hij voelde dat een historische medaille mogelijk was.

"De laatste zes rondes was ik echt aan het aftellen. Normaal ga ik ongeveer 500 meter voor de finish aan, maar ik voelde nu: als er iemand gaat, ben ik gezien", zei hij.

"Ik ben dus gewoon op 700 meter gegaan. Lee was sneller, al kwam ik nog dichtbij. Ik heb er alles aan gedaan en dit is het resultaat. Het is een droom die uitkomt en het werk van het hele team. Mooi ook dat mijn ouders op de tribune zaten."

Lee

Winnaar Lee (29), die eerder in 2010 olympisch kampioen op de 10 kilometer werd, kwam uiteindelijk elf honderdsten eerder over de streep dan Swings en maakte het thuispubliek daarmee gek.

De Zuid-Koreaan was zichtbaar geëmotioneerd op het poduim. "Mijn emoties overvielen me. Het was gewoon geweldig. Dit was een langgekoesterde wens, ik heb hier zó lang naartoe geleefd", zei hij.

"Ik ben iedereen ontzettend dankbaar. Ik heb heel veel geluk en voel me gezegend. Het heeft goed uitgepakt dat ik ooit overstapte van shorttrack naar de langebaan."

Bij de vrouwen won Irene Schouten eerder op zaterdag ook brons op de eerste olympische massastart. De titel ging daar naar de Japanse Nana Takagi.

