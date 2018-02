Verweij blij dat hij moeilijke Spelen met hulp van Kramer afsluit met brons

"Ik ben heel blij met deze medaille", aldus de 27-jarige Verweij, die op de massastart voorrang moest verlenen aan de Zuid-Koreaan Seung-Hoon Lee (goud) en de Belg Bart Swings (zilver). "Het waren moeilijke weken voor mij, ik kwam hier om een heel andere vorm te laten zien. Dan is het wel mooi om op deze manier te eindigen."

De Noord-Hollander, die eerder deze Spelen al brons won met de ploegachtervolging maar toen gepasseerd werd voor de halve finale en de finale, was "niet optimaal fit" in Zuid-Korea, mede doordat hij begin dit jaar kampte met gordelroos en daar te lang mee rond bleef lopen.

"Ik denk dat ik niet één, maar meerdere jasjes heb uitgedaan doordat ik bleef trainen terwijl ik koorts had", stelde Verweij. "Ik werd tijdens de Spelen langzaam fitter, maar ben te lang ziek geweest."

"Desondanks heb ik me de afgelopen weken altijd volledig ingezet en me op dezelfde manier voorbereid zoals ik altijd doe, maar je moet het soms doen met de fysieke toestand die je op dat moment hebt. Natuurlijk is dat lastig, maar ik heb geprobeerd me daar zo goed mogelijk van af te sluiten."

Eindsprint

In de eerste olympische finale van de massastart merkte Verweij ook dat hij net dat beetje extra miste om goud te winnen. Hij zat na een aanval van Sven Kramer die op een rondje van het einde strandde in goede positie achter Swings en Lee, maar hij kon de Belg en de Zuid-Koreaan niet kloppen in de eindsprint.

"Als ik écht fit was geweest, had ik een heel mooie eindsprint kunnen rijden", aldus Verweij. "Alles ging volgens plan. We hoopten dat of Sven weg zou blijven, of dat ik het heel mooi zou kunnen afmaken in de sprint. Maar er zat voor mij vandaag niet meer in dan de derde plek. Dit was het hoogst haalbare."

De Noord-Hollander benadrukte na afloop dat hij zijn medaille voor een groot deel ook te danken had aan Kramer. "Absoluut, Sven deed wat hij moest doen en daardoor kwam ik een mooie positie terecht. Hij verdient dus eigenlijk de helft van deze plak."

Verweij had los van zijn medaille genoten van de eerste olympische massastart. "Er komt zoveel bij kijken; tactiek, snelheid, inzicht, samenwerken in een team. Het publiek vindt het gaaf is om te zien, dat hoorde je vandaag ook wel in het stadion. Ik denk dat de massastart een heel mooie toevoeging is aan het langebaanschaatsen."

Kramer

Kramer was na afloop tevreden dat hij een steentje had bijgedragen aan de medaille van Verweij. "Ik reed vol voor de winst, voor mij of voor Koen. Als Lee en Swings twee seconden langer hadden getwijfeld, was ik weggeweest. Dat is het spel. Ik kan nergens een moment in de race vinden waarop we het niet goed hebben gedaan."

"Met nog twee ronden te gaan had ik door dat mijn aanval het niet zou redden. Dat is jammer, ik had graag voor een stunt gezorgd. Maar ik denk dat Koen en ik het uiterste eruit gehaald hebben. En ik vond het leuk om te doen."

