Verweij pakt brons op olympische massastart, Kramer buiten medailles

De 27-jarige Verweij sloop knap mee toen Swings en Lee vlak voor het ingaan van de laatste ronde de ontsnapte Sven Kramer overvleugelden, maar hij kon de Zuid-Koreaan en de Belg niet meer passeren op het laatste rechte stuk.

Lee (29), die eerder in 2010 olympisch kampioen op de 10 kilometer werd, kwam elf honderdsten eerder over de streep dan Swings, terwijl Verweij 0,27 seconde toegaf op de winnaar. Kramer eindigde als zestiende en laatste in de eindstrijd.

De 27-jarige Swings, al jarenlang een wereldtopper in het inline-skaten, bezorgde Belgiƫ de eerste medaille op de Winterspelen sinds het brons van Bart Veldkamp op de 5 kilometer in 1998. In totaal is het pas de zesde plak voor de Belgen op de Winterspelen.

Bij de vrouwen won Irene Schouten eerder op zaterdag ook brons op de eerste olympische massastart. De titel ging daar naar de Japanse Nana Takagi.

Aanval

Na een rustig begin plaatste de Deen Viktor Hald Thorup en de Zwitser Livio Wenger in de zesde ronde de eerste serieuze aanval van de mannenfinale. Het duo pakte een seconde of zes op het peloton. De Zuid-Koreaan Jaewon Chung zorgde er in dienst van zijn landgenoot Lee voor dat het verschil niet te groot werd.

Met nog ruim drie rondjes te gaan plaatste Kramer zijn aanval. Chung moest reageren, maar kreeg het gat niet dicht. Swings nam het commando in de achtervolging over, met in zijn kielzog Lee en Verweij. Bij het luiden van de bel werd Kramer overvleugeld, waarna Lee, Swings en Verweij sprintten om de podiumplekken. Zoals vaker de laatste jaren had Lee de rapste benen.

Verweij stelde teleur op de 1500 (elfde) en de 1000 meter (negende), maar verlaat Zuid-Korea wel met twee bronzen medailles. Eerder werd hij derde met de Nederlandse achtervolgingsploeg, hoewel hij gepasseerd werd voor de halve finale en de finale.

In totaal heeft de Noord-Hollander nu vier olympische medailles. Vier jaar geleden in Sochi werd hij tweede op de 1500 meter en won hij goud op de ploegachtervolging.

Favoriet

Lee was de gedoodverfde favoriet om voor eigen publiek de eerste olympisch kampioen massastart te worden. Hij won het wereldbekerklassement op dit onderdeel in de seizoenen 2014/2015 en 2016/2017 en ook deze jaargang gaat hij door zeges in Heerenveen en Salt Lake City aan de leiding in de World Cup.

In totaal won Lee al acht keer een wereldbekerwedstrijd op de massastart. Daarmee is hij recordhouder op dit onderdeel.

De massastart stond in Zuid-Korea voor het eerst op het olympische programma, nadat het onderdeel in 2015 zijn debuut maakte op de WK afstanden. Bij de massastart gaat het erom wie als eerste over de finish komt, niet wie de snelste tijd neerzet.

Laatste onderdeel

De massastartfinale voor mannen was het laatste schaatsonderdeel van de Winterspelen van Pyeongchang en het laatste onderdeel met Nederlandse deelname. De Nederlandse langebaanploeg eindigt de Spelen met zestien medailles (zeven keer goud, vier keer zilver en vijf keer brons).

Dat zijn er zeven minder dan het recordaantal van vier jaar geleden in Sochi, toen de langebaanschaatsers uit Nederland goed waren voor acht keer goud, zeven keer zilver en acht keer brons.

'TeamNL' eindigt door ook nog vier shorttrackmedailles in totaal op twintig plakken: acht keer goud, zes keer zilver en zes keer brons).

Lees alles over de Winterspelen in Zuid-Korea in ons dossier