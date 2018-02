Schouten wint brons op eerste olympische massastart

Schouten maakte er een lange sprint van door bij het ingaan van de laatste ronde al op kop te komen, maar de Andijkse kon op het laatste rechte stuk de Aziatische vrouwen niet van zich afhouden.

De 25-jarige Takagi, die eerder deze Spelen met het Japanse team goud won op de ploegachtervolging, was vijftien honderdste van een seconden eerder bij de streep dan Schouten. Het verschil tussen Kim en de Noord-Hollandse was slechts drie honderdsten.

Vorig jaar bij de WK afstanden in Gangneung waren de rollen omgedraaid. Toen won Kim goud en moest Takagi genoegen nemen met zilver.

Annouk van der Weijden, de tweede Nederlandse deelneemster in de finale, had al veel energie moeten verspillen in de halve finale van eerder op zaterdag. De nummer vier van de olympische 5 kilometer reed in de eindstrijd nog een paar gaten dicht voor Schouten en eindigde uiteindelijk als veertiende.

Bij de mannen ging het goud naar topfavoriet Seung-hoon Lee. De Zuid-Koreaan liet in de sprint de Belg Bart Swings en Koen Verweij achter zich.

Alusalu

De Estse Saskia Alusalu reed in de finale al in de tweede van in totaal zestien rondes weg bij de andere vijftien schaatssters. Ze had lang een half rondje voorsprong, ook omdat er in het peloton lang weinig aanstalten werd gemaakt om echt te tempo te maken.

Halverwege de race liet Van der Weijden zich even zien aan de voorkant van het peloton, maar pas in de dertiende ronde schoot ze echt in gang om de Wit-Russische Maryna Zuyeva terug te pakken.

Die versnelling betekende met nog ruim twee ronden te gaan het einde van het avontuur van Alusalu, die door bij tussensprints behaalde punten nog wel als vierde eindigde.

Schouten had zich de hele race nog niet laten zien, maar was alert toen er na het terugpakken van Alusalu een schifting ontstond. De Nederlandse nam het initiatief in de eindsprint, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met brons, haar eerste olympisch medaille ooit.

Schouten werd in 2015 de eerste wereldkampioene ooit op de massastart. Ze heeft ook veertien podiumplaatsen (zeven zeges) in de wereldbeker achter haar naam staan. Dit seizoen won de drievoudig Nederlands kampioene marathonschaatsen op kunstijs geen medailles bij de drie World Cup-wedstrijden.

Eindstreep

De massastart stond in Zuid-Korea voor het eerst op het olympische programma. Bij de massastart gaat het erom wie als eerste over de finish komt, niet wie de snelste tijd neerzet.

De tussensprints - na vier, acht en twaalf van de in totaal zestien rondes - waren vooral van belang in de halve finales.

Als eerste, tweede of derde over de finish komen aan het einde van de massastart levert meer punten op dan er bij de tussensprints bij elkaar kan worden gesprokkeld, dus de medailles werden in de finale op de eindstreep verdeeld.

