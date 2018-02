Verweij en Kramer eenvoudig naar eindstrijd op olympische massastart

In de twee halve finales gingen de eerste acht van de twaalf deelnemers door naar de eindstrijd, die zaterdag om 14.00 uur Nederlandse tijd op het programma staat. Om 13.30 uur is eerst de finale bij de vrouwen, met namens Nederland Irene Schouten en Annouk van der Weijden.

Verweij reed in de eerste halve finale al in de tweede van in totaal zestien rondes weg bij de andere elf schaatsers, won na vier rondes de eerste tussensprint en was daardoor direct al zeker van een finaleplaats. De Noord-Hollander kon de race rustig uitrijden en werd uiteindelijk vijfde in de einduitslag.

Kramer koos ervoor om zich na acht rondes te mengen in de tweede tussensprint. Hij werd daarin tweede, goed voor drie punten. Die prestatie herhaalde hij bij de derde en laatste tussensprint, wat ruim voldoende was voor een plek in de finale.

Verweij (27) schaatst voorlopig een zeer ongelukkig toernooi in Gangneung, met een elfde plaats op de 1500 meter en een negende plek op de 1000 meter. Hij werd bovendien gepasseerd voor de halve finale en de finale van de ploegachtervolging.

De vier jaar oudere Kramer, deze Spelen goed voor goud (5 kilometer) en brons (ploegachtervolging), reed in de halve finale zijn eerste internationale massastart ooit. De viervoudig olympisch kampioen schaatste wel een handvol nationale massastarts, maar startte bij World Cups of WK's nog nooit op dit onderdeel.

Favoriet

De Zuid-Koreaan Seung-Hoon Lee (29), de gedoodverfde favoriet om voor eigen publiek de eerste olympisch kampioen massastart te worden, eindigde in de eerste halve finale als zesde en mag ook naar de eindstrijd.

De Canadees Olivier Jean, vorig jaar derde op de WK afstanden, en de Fransman Alexis Contin, op WK's al goed voor één keer zilver en twee keer brons op de massastart, werden respectievelijk zevende en achtste en plaatsten zich met de hakken over de sloot voor de finale.

In de andere halve finale had regerend wereldkampioen Joey Mantia uit Amerika aan een achtste plek net genoeg voor een plaats in de eindstrijd. De Noor Sverre Lunde Pedersen, die in Zuid-Korea al goud (ploegachtervolging) en brons (5 kilometer) won, werd negende en redde het niet.

De Nieuw-Zeelander Peter Michael en de Belg Bart Swings, beiden kanshebber op een medaille, plaatsten zich wel voor de finale.

Tussensprints

De tussensprints - na vier, acht en twaalf van de in totaal zestien rondes - waren vooral van belang in de halve finales.

Als eerste, tweede of derde over de finish komen aan het einde van de massastart levert meer punten op dan er bij de tussensprints bij elkaar kan worden gesprokkeld, dus de uiteindelijke medailles in de finale zullen worden verdeeld op de eindstreep.

De massastart staat in Zuid-Korea voor het eerst op het olympische programma, nadat het onderdeel in 2015 zijn debuut maakte op de WK afstanden. Bij de massastart gaat het erom wie als eerste over de finish komt, niet wie de snelste tijd neerzet.

De Nederlandse deelnemers rijden op de massastart in een pak dat op de rug niet overwegend oranje maar blauw is. De hoop is dat op die manier de Nederlandse schaatsers minder opvallen in het peloton.