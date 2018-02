Schouten en Van der Weijden op Spelen naar finale op massastart

De 31-jarige Van der Weijden, die eerder deze Spelen vierde werd op de 5 kilometer, had de pech dat ze halverwege de race, vlak voor de tweede tussensprint, de vallende Canadese Ivanie Blondin en de Japanse Ayano Sato voor haar niet kon ontwijken.

De Nederlandse gleed ook onderuit, stond snel weer op en ging in de achtervolging. Ze reed knap het gat van honderd meter op het pelotonnetje dicht en kwalificeerde zich door als tweede over de streep te komen alsnog voor de finale.

Schouten won in de eerste halve finale na acht rondes de tweede van in totaal drie tussensprints, wat haar vijf punten opleverde. Daarmee was ze al zeker van een finaleplek, waarna ze het rustig aandeed in het vervolg van de race. De Andijkse (25) eindigde uiteindelijk als vierde in haar halve eindstrijd.

In de twee halve finales gingen de eerste acht van de twaalf deelnemers door naar de eindstrijd, die zaterdag om 13.30 uur Nederlandse tijd op het programma staat.

Bij de mannen wisten Sven Kramer en Koen Verweij zich eveneens eenvoudig voor de finale te plaatsen. Beide mannen verspilden weinig energie in de halve finale. De eindstrijd bij de mannen wordt om 14.00 verreden.

Lollobrigida

De Italiaanse leidster in het wereldbekerklassement Francesca Lollobrigida, de Japanse nummer twee van de WK van vorig jaar Nana Takagi en de Zuid-Koreaanse regerend wereldkampioene Bo-reum Kim kwalificeerden zich in de halve finale van Schouten voor de finale.

Blondin, de wereldkampioene van 2016, werd na haar val slechts tiende in haar halve finale en is dus uitgeschakeld. Hetzelfde geldt voor Sato, die dit seizoen nog de wereldbekerwedstrijd Heerenveen op haar naam schreef.

Onder anderen de 46-jarige Duitse Claudia Pechstein en de Amerikaanse Heather Bergsma, vorig jaar achter Kim en Takagi derde op de WK afstanden in Gangneung, reden wel bij de eerste acht, waardoor we hen terugzien in de finale.

Tussensprints

De tussensprints - na vier, acht en twaalf van de in totaal zestien rondes - zijn vooral van belang in de halve finales.

Als eerste, tweede of derde over de finish komen aan het einde van de massastart levert meer punten op dan er bij de tussensprints bij elkaar kan worden gesprokkeld, dus de uiteindelijke medailles in de finale zullen worden verdeeld op de eindstreep.

De massastart staat in Zuid-Korea voor het eerst op het olympische programma, nadat het onderdeel in 2015 zijn debuut maakte op de WK afstanden. Bij de massastart gaat het erom wie als eerste over de finish komt, niet wie de snelste tijd neerzet.

De Nederlandse deelnemers rijden op de massastart in een pak dat op de rug niet overwegend oranje maar blauw is. De hoop is dat op die manier de Nederlandse schaatsers minder opvallen in het peloton.