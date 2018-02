Nuis 'prof genoeg' om zich na gouden Spelen op te laden voor WK sprint

"Het zijn mijn eerste Spelen, ik heb zo'n terugvlucht nog nooit meegemaakt, dus ik vind het jammer dat ik die moet missen", aldus de 28-jarige Nuis.

"Het voelt een beetje als mosterd na de maaltijd om naar China te gaan voor het WK sprint, maar ik ben sportman genoeg en onderhand ook prof genoeg om te bedenken dat ik mijn hele leven naar het WK sprint gekeken heb. Dus ik kan nu niet zeggen: ik ga naar huis."

Nuis, die vrijdag de olympische titel op de 1000 meter toevoegde aan zijn goud op de 1500 meter van tien dagen eerder, beseft ook dat hij in zijn huidige vorm een uitgelezen kans heeft om op 3 en 4 maart in Changchun voor het eerst in zijn leven wereldkampioen sprint te worden.

Twee jaar geleden werd de geboren Zuid-Hollander achter de omstreden Rus Pavel Kulizhnikov tweede op het WK sprint in Seoel, terwijl hij vorig jaar in Calgary achter Kai Verbij en de Noor Havard Lorentzen genoegen moest nemen met brons.

"Het openen gaat deze weken echt lekker, dus het is waar dat er mooie dingen kunnen gebeuren in China", stelt Nuis.

Traantje

Verbij en vooral Lorentzen, die in Zuid-Korea olympisch goud won op de 500 meter en vrijdag op vier honderdsten van Nuis tweede werd op de 1000 meter, lijken ook dit jaar weer de grootste concurrenten voor de sprinter van Lotto-Jumbo.

"Lorentzen zal echt the man to beat zijn", aldus Nuis, die moet toegeven dat hij tijdens de Spelen zijn gedachten af en toe wel liet afdwalen naar het WK sprint en de gevolgen van nog een extra periode in het buiteland.

"Mijn vriendin, mijn ouders en mijn broer waren vrijdag in het stadion voor de 1000 meter, maar mijn zoontje niet. Ik heb er wel een traantje om gelaten dat ik hem nu nog een weekje extra moet missen."

Gekte

Nuis zal ook nog een week langer moeten wachten om te zien wat zijn twee olympische titels teweeg hebben gebracht in Nederland.

"Ik heb al foto's gezien van mijn woonplaats Emmen, waar ze op het Centrumplein op een scherm van twintig bij tien meter naar mijn race hebben gekeken."

"Dat is natuurlijk heel vet, net als alle berichten uit Nederland. Ik heb geprobeerd er niet naar te kijken, maar dat was echt onmogelijk. Het was geweldig om te zien hoe iedereen meeleefde."

Nuis wil er voorlopig nog niet aan denken hoe zijn leven zal veranderen nu hij olympisch kampioen is.

"Ik zie wel wat het mij gaat brengen. Ik denk dat die mentaliteit mijn kracht is geweest dit hele seizoen, dat ik vooral bezig ben geweest met mijn races en wat ik daarvoor moest doen. Dat is ook de reden waarom ik nu twee van die gouden dingen om mijn nek heb hangen."