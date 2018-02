Verbij: 'Het waren niet de leukste Winterspelen voor mij'

"Het waren niet de leukste Spelen voor mij", aldus Verbij, die op de 1000 meter, zijn favoriete afstand, met 1.08,62 vier tienden tekortkwam voor een medaille en bijna zeven tienden moest toegeven op winnaar Kjeld Nuis (1.07,95).

"Natuurlijk is het leuk dat ik de Spelen heb mogen meemaken, maar gezien het niveau dat ik het eerste deel van het seizoen had, wilde ik graag met een medaille naar huis gaan. Het is een dompertje dat dat niet gelukt is. Maar hoe kritisch moet ik op mezelf zijn? Dat weet ik niet."

Verbij doelt daarmee op het feit dat hij op 27 december tijdens de 500 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) een spierblessure in zijn lies opliep. Daardoor reed hij tot zijn 500 meter eerder deze week op de Spelen geen wedstrijden meer.

"Ik stond er heel goed voor en toen gaf mijn lichaam op tijdens het OKT", zegt de regerend Nederlands kampioen 1000 meter, die vorig jaar bij de WK afstanden derde werd op de kilometer. "Het is balen dat ik zo goed op weg was richting de Spelen en dat ik geblesseerd raak bij een stomme start."

"Mijn lies is hersteld en ik werd ook hier nog elke dag beter, maar ik was vrijdag niet goed genoeg. 1.08,6 is helemaal geen verkeerde tijd - vorig jaar won ik hier brons in 1.08,7 - maar ik heb geen tegenstand kunnen bieden aan Nuis en Havard Lorentzen (die in 1.07,99 zilver pakte, red.). En normaal gesproken kan ik dat wel."

WK sprint

Verbij dacht tijdens zijn 1000 meter dat hij goed op weg was. "Het voelde goed, maar toen ik over de finish kwam realiseerde ik me dat het niet goed genoeg was. Dan moet ik concluderen dat ik niet snel genoeg ben, of in ieder geval niet zo snel als ik aan het begin van het seizoen was."

"Ik kan niet blij zijn met een zesde plek, want ik was voor meer gekomen. Maar blijkbaar ben ik niet helemaal wedstrijdfit. Ik heb nu eenmaal niet de meest ideale voorbereiding gehad."

Verbij kan zich nu gaan richten op het verdedigen van zijn wereldtitel sprint. Hij toonde op de Spelen het benodigde vormbehoud om af te mogen reizen naar Changchun, waar op 3 en 4 maart het WK wordt verreden. De schaatser van Team Plantina vliegt daarom maandag direct door naar China.

"Als je me nu vraagt of ik gemotiveerd ben voor het WK van volgende week, dan zeg ik nee. Ik rijd namelijk momenteel niet rond zoals ik zou willen, voel onzekerheid over wat ik daar kan laten zien. Maar ik ga zeker naar China."

