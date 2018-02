Noren verbreken medaillerecord, Amerikaanse curlers stunten met goud

Door het brons bij het alpineskiën staat Noorwegen nu op dertien gouden, veertien zilveren en elf bronzen plakken in Zuid-Korea. De Verenigde Staten kwamen acht jaar geleden in Vancouver tot 37 medailles.

De Noren wisten vier jaar geleden in het Russische Sochi 26 podiumplaatsen te bemachtigen. Dat aantal haalde Noorwegen ook in 1994, toen het land de Spelen zelf organiseerde.

Noorwegen breidde de medailleoogst in Pyeongchang zaterdag uit door in de landenwedstrijd van Frankrijk te winnen in de strijd om het brons. Het aantal gewonnen runs (2-2) was gelijk, maar de Noren hadden net iets minder tijd nodig.

Het goud ging naar Zwitserland, dat Oostenrijk met 3-1 versloeg. De landenwedstrijd, waar gemengde teams tegen elkaar skiën op basis van een knock-out, was het laatste onderdeel van het olympisch skiprogramma.

Curling

In de mannenfinale bij het curling zorgde de VS voor een daverende verrassing door met 10-7 te winnen van het favoriet geachte Zweden. De Amerikanen dankten die stunt vooral aan een zeldzame 'five-ender'.

John Shuster stootte in het achtste end alle Zweedse stenen uit het huis en zorgde zo voor vijf punten namens de Verenigde Staten, die pas één keer eerder een medaille veroverden in het curling. In 2006 was het brons voor Team USA.

Zweden werd vier jaar geleden in Sochi derde. Die plek was bij deze editie van de Winterspelen voor Zwitserland, dat vrijdag al met 7-5 won van titelverdediger Canada.

Bij de vrouwen nam Japan het brons in ontvangst. In de troostfinale werd met 5-3 gewonnen van Groot-Brittannië. Zondag wordt om het goud gestreden door Zweden en gastland Zuid-Korea.

Big Air

Bij het snowboarden veroverde Sebastien Toutant op de Big Air de twaalfde gouden medaille. De 25-jarige Canadees troefde in de finale van het nieuwe olympische onderdeel onder anderen de Amerikaan Kyle Mack (zilver) en de Brit Billy Morgan (brons) af.

De beste twee scores van de drie runs telden mee voor het eindresultaat. Toutant kwam tot een puntenaantal van 174,25 en was daarmee een maatje te groot voor de 20-jarige Mack, die Morgan maar nipt achter zich liet: 168,75 om 168.

Voor Toutant is het zijn eerste olympische medaille. Vier jaar geleden bij de Spelen in Sochi deed hij alleen mee op het onderdeel slopestyle, waar hij als negende eindigde.

IJshockey

De Canadese ijshockeyers moesten zich na twee gouden medailles op rij tevredenstellen met het brons, maar vertrekt wel met een zege uit Zuid-Korea. De uittredend kampioen won de troostfinale van Tsjechië: 6-4.

Canada liet zich vrijdag in de halve finales verrassen door Duitsland (3-4). De Tsjechen waren niet opgewassen tegen de onder neutrale vlag deelnemende Russen (0-3). De eindstrijd begint zondagochtend om 5.10 uur.

Langlaufen

Op de 50 kilometer klassieke stijl langlaufen was het goud voor de Fin Iivo Niskanen. Na een wedstrijd van iets meer dan twee uur kwam hij als eerste over de finish.

Niskanen had een voorsprong van ruim achttien seconden op Alexander Bolshunov, die uitkomt voor de Russische ploeg onder de olympische vlag. Diens landgenoot Andrey Larkov verzekerde zich van de bronzen plak.

Met zijn succes bezorgde Niskanen Finland de eerste gouden medaille van deze Spelen.

