Snowboardster Dekker denkt dat mislukte missie 'wel even blijft knagen'

Dekker lag na haar eerste run (46,18 seconden) nog op koers voor een plek bij de laatste zestien. Door haar tweede race (47,42) belandde ze echter alsnog op de zeventiende plek, net achter de Zwitserse titelverdedigster Patrizia Kummer.

"Dit blijft nog wel even aan me knagen", zei een teleurgestelde Dekker op het Phoenix Snow Park in Pyeongchang. "Het is helaas niet anders. Iemand moet de zeventiende plaats in beslag nemen."

Dekker, die vier jaar geleden in Sochi als 22e eindigde op de parallelreuzenslalom, had zichzelf in Zuid-Korea een plek in de top acht ten doel gesteld op het laatste snowboardonderdeel van deze Spelen.

Optellen

De geboren Zoetermeerse had echter al snel door dat haar gecombineerde tijd van 1.33,60 net niet genoeg zou zijn voor een plek in de achtste finales.

"Toen de laatste vier uit het klassement nog moesten, kon ik het in principe wel bij elkaar optellen en mijn conclusies trekken. Ik wist het wel, maar ik hoopte het niet."

Hoewel Dekker haar ambities op de parallelreuzenslalom niet waar wist te maken, is ze niet ontevreden over haar eigen optredens in de kwalificatie.

"Als ik een seconde achter had gelegen op plaats zestien, was het anders geweest. Dan heb je nog zoiets van: ik was niet snel genoeg. Nu is dat zeker niet het geval. Ik zit vlak bij iedereen en heb twee goede runs afgewerkt. Daar heeft het niet aan gelegen."

