Dekker mist achtste finales parallelreuzenslalom op één honderdste

De 21-jarige snowboardster eindigde in de kwalificaties op de zeventiende plek, één positie te laag om verder te mogen. Van de 31 deelneemsters plaatsten alleen de beste zestien zich voor de achtste finales.

Dekker kwam in haar eerste run op het Phoenix Snow Park na iets meer dan 46 seconden binnen, waardoor ze halverwege nog op de veilige vijftiende plek in de rangschikking stond.

In haar tweede heat was de geboren Zoetermeerse met 47,42 iets minder snel en haar gecombineerde tijd van 1.33,60 bleek uiteindelijk slechts één honderdste langzamer dan die van nummer zestien Patrizia Kummer.

De Zwitserse veroverde bij de Winterspelen van 2014 in Sochi nog het goud. Kummer nam de olympische titel destijds over van de Nederlandse Nicolien Sauerbreij, die vier jaar daarvoor in Vancouver de beste was op de parallelreuzenslalom.

Top acht

Dekker maakte vier jaar geleden in Sochi haar debuut op de Spelen en werd toen op 17-jarige leeftijd 22e op de parallelreuzenslalom. In Zuid-Korea had Dekker zich een plek bij de beste acht ten doel gesteld.

Bij de Spelen van 2010 kwam Dekker ook nog in actie op de parallelslalom, maar dat is nu geen olympisch onderdeel meer.

De twee kwalificatieruns van de parallelreuzenslalom stonden aanvankelijk al donderdag op het programma in Pyeongchang, maar door de slechte weersomstandigheden werden de wedstrijden verplaatst naar zaterdag.

Ester Ledecka zorgde voor een unieke prestatie door het goud te pakken op de parallelreuzenslalom. De 22-jarige Tsjechische won eerder ook de super-G bij het skiën. Nooit eerder won iemand goud op de Spelen bij zowel het skiën als het snowboarden.

De Duitse Selina Jörg won het zilver en landgenote Ramona Hofmeister eiste het brons op. Bij de mannen ging het goud naar de Zwitser Nevin Galmarini, het zilver was voor de Koreaan Sangho Lee en de Tsjech Zan Kosir won het brons.

Lees alles over de Winterspelen in Zuid-Korea in ons dossier