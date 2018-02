Orie: 'Grote klasse dat Nuis goud wint in moeilijkste rit uit carrière'

"Ik ben hier superblij mee, want dit was de moeilijkste rit uit zijn carrière", aldus Orie. "Het is grote klasse dat Kjeld zijn kop erbij wist te houden en het goud over de streep trok."

De 28-jarige Nuis moest op de 1000 meter in de laatste rit starten, in de wetenschap dat olympisch kampioen 500 meter Havard Lorentzen met 1.07,99 een zeer scherpe tijd had neergezet. Vervolgens startte de geboren Zuid-Hollander ook nog vals bij zijn eerste poging en reed zijn tegenstander Mika Poutala hem wat in de weg op de laatste kruising.

"Dit was echt een rit met hindernissen", stelde Orie. "Hij wist 's ochtends al dat het een lastige race zou worden omdat hij in het laatste paar zat. Je gaat altijd anders een laatste rit in, omdat je weet dat snelle tijden die voor je gereden worden consequenties hebben voor je eigen concentratie."

"Op zichzelf is dat nog niet zo heel erg, maar dan moet je wel in één keer weg zijn. En dat was Kjeld niet. Maar hij is op dit moment mentaal gewoon heel stabiel en dat liet wij weer zien vandaag. Daarom wint hij deze 1000 meter, geweldig wat hij heeft gepresteerd."

Voor Orie was het al de vierde gouden medaille van deze Spelen na Nuis op de 1500 meter, Sven Kramer op de 5 kilometer en Carlijn Achtereekte op de 3 kilometer.

Stabiliteit

In het verleden was het voor Nuis juist vaak een probleem om rustig te blijven op de momenten dat het er echt om ging. Mede daardoor won de zeventienvoudig winnaar van een wereldbekerwedstrijd pas vorig jaar in Gangneung zijn eerste twee wereldtitels.

En dat was ook een van de redenen waarom hij zich vier jaar geleden niet plaatste voor de Spelen van Sochi, nadat hij in 2010 al naast een ticket naar Vancouver had gegrepen omdat Jan Bos een aanwijsplaats kreeg op de 1000 meter.

"Het heeft een tijdje geduurd voordat Kjeld deze mentale stabiliteit vond", zei Orie met een glimlach. "Dat is een heel proces geweest. Hij greep naast een ticket voor Sochi, daar hebben we van geleerd en heel hard aan gewerkt. En daar heeft hij zelf ook veel aan gedaan."

De coach doelt daarmee vooral op het feit dat Nuis sinds vorig jaar mentale begeleiding heeft gezocht. "Als je de Spelen twee keer op rij mist, wordt dat voordat je het weet een dingetje. Maar dat is het hier in Zuid-Korea niet geworden en dat laat zien wat voor kwaliteiten Kjeld heeft."

"Die jongen heeft natuurlijk veel talent, dat is een feit. Maar hij is ook altijd met zijn sport bezig, werkt elke dag weer keihard aan zijn zwakke punten. En hij maakt nog een beetje lol ook, dus dat is geweldig."

Kramer

"Er zijn ook wat vervelende dingetjes gebeurd, met de tiende plaats van Jan Smeekens op de 500 meter en de zesde plek van Kramer op de 10 kilometer, maar uiteindelijk is het natuurlijk geweldig wat mijn schaatsers hier gedaan hebben", aldus Orie.

"Ik ben supertrots op mijn hele begeleidingsteam, want alleen kan ik het natuurlijk niet. Het hele proces naar deze Spelen toe was al geweldig en als het dan zo beloond wordt, kan ik niet anders dan trots zijn als trainer, toch?"

